AVM-Labor: Nächste FritzBox steht kurz vor Update auf FritzOS 7.28

Drei Monate nach ihrem letzten Update nähert sich die FritzBox 7530 AX der Aktualisierung auf FritzOS 7.28 oder gar FritzOS 7.29. Für den Feinschliff soll jetzt eine neue Labor-Version (Beta) sorgen, die sich vor allem um eine Verbesserung der WLAN- und System-Stabilität bemüht.

Nach einem Update-Feuerwerk in den letzten Tagen scheint nun auch die FritzBox 7530 AX mit Wi-Fi 6 zeitnah in den Genuss von FritzOS 7.28 / 7.29 zu kommen. Das Berliner IT-Unternehmen AVM kündigt via Twitter den Start einer weiteren Labor-Version auf das Build 07.27-90252 an, das mit einem überschaubaren Changelog an freiwillige Beta-Nutzer ausgeliefert wird. In den offiziellen Patch Notes ist einzig und allein die Rede von einer Optimierung bzw. Stabilitätsverbesserung in Hinsicht auf WLAN-Verbindungen und das System des DSL-Routers Das Schwestermodell mit klassischem WLAN-ac - die FritzBox 7530 - hat bereits ihr Update auf FritzOS 7.28 erhalten, während die AX-Version weiterhin mit FritzOS 7.27 arbeitet, welches seit Mitte Mai zum Download bereitsteht. Die zurückliegenden Labor-Versionen wurden nahezu ausschließlich dazu genutzt, um die Stabilität auszubauen und Verbindungs- oder Interoperabilitätsprobleme zu lösen. Viele andere FritzBoxen erhielten ein Update hauptsächlich zur Lösung von Verbindungsfehlern zu Netzlaufwerken unter MacOS. Davon ist in Hinsicht auf die FritzBox 7530 AX jedoch nichts zu sehen.Bei der aktuellen Labor-Version handelt es sich trotz nur leichter Fehlerkorrekturen um eine Beta-Version, die möglicherweise zu Problemen führen kann. Vor der Installation empfiehlt es sich, ein Backup durchzuführen. Danach kann die FritzOS 7.28-Beta wahlweise über das Browser-Interface des Routers oder bei neuen Labor-Interessenten über die Support-Webseite des Herstellers bezogen werden.