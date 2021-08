Samsung macht seine neue Smartwatch per App zum Walkie-Talkie

Samsung macht seine jüngsten Smartwatches der Galaxy Watch 4-Serie mit einer jetzt veröffentlichten App zum Walkie-Talkie. Wie bei einem einfachen Funkgerät können Besitzer der neuen "smarten" Uhren untereinander einfach per Knopfdruck sprechen.

Funktion wird nur bei Bedarf aktiviert

Samsung

Die laut XDA kürzlich im Google Play Store veröffentlichte WalkieTalkie-App von Samsung funktioniert leider nur in Verbindung mit den gerade in den Markt gestarteten Modellen der Samsung Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic. Daher können auch nur Besitzer dieser Geräte miteinander sprechen, weil ältere Galaxy Watches oder andere Smartwatches nicht unterstützt werden.Angeblich funktioniert die Walkie-Talkie-Funktion auch dann, wenn kein Smartphone verbunden ist. Man muss lediglich kurz ein Pairing mit der jeweiligen Smartwatch eines anderen Nutzers vornehmen. Im Anschluss kann man einfach auf eine Mikrofon-Schaltfläche drücken, um die Sprachübertragung zu starten.Die kleine App bietet den Zugriff auf mehrere Kontakte und wird natürlich nur bei Bedarf aktiviert. Wie das Ganze genau funktioniert, ist derzeit noch unklar. Samsung setzt aber für die Verwendung die Anmeldung mit einem Samsung-Konto voraus und verspricht, dass man mit Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern kommunizieren kann, die sich in der Kontaktliste befinden.Ob nun also per Bluetooth- oder WLAN-Verbindung kommuniziert wird, etwa via adhoc-WLAN oder ähnlichem ist offen. Theoretisch wären nur die in direkter Nähe per Bluetooth im Abstand von maximal 10 bis 30 Metern befindlichen Personen erreichbar. Andererseits wäre es natürlich auch nützlich, Kontakte über das Internet per WLAN oder das jeweils angebundene Smartphone direkt "ansprechen" zu können.Apple hatte mit der Apple Watch Series 4 vor einigen Jahren ein ähnliches Feature eingeführt, bei dem die Kommunikation über FaceTime abgewickelt wird. Die Verbindung zwischen den Smartwatches mehrerer Nutzer muss dabei zunächst unter Eingabe einer PIN vorgenommen werden. Die neue WalkieTalkie-App für die Samsung Galaxy Watch4 ist über den Google Play Store erhältlich.