Nokia G50: Diese Bilder zeigen HMDs günstiges 5G-Smartphone vorab

HMD Global kämpft weiter um Relevanz im Smartphone-Markt und schickt sich jetzt an, mit dem Nokia G50 ein weiteres vergleichsweise günstiges Modell mit 5G-Unterstützung einzuführen. Das Nokia G50 soll wohl vor allem preisbewusste Käufer der unteren Preisklasse ansprechen.

Vier Kameras oder doch nur drei?

HMD Global

HMD setzt beim Nokia G50 5G, das in den Farben Midnight Sun und Blau erscheint, auf eine Kombination aus meist einfachen Komponenten, die man mit einigen kleinen Highlights abzurunden versucht. Das Gerät steckt in einem Kunststoffgehäuse und besitzt einen seitlich angebrachten Fingerabdruckleser, der im Power-Button untergebracht ist.Das Nokia G50 hat laut ersten Händlerangaben wohl ein 6,38 Zoll großes LCD-Panel verbaut, das am oberen Rand eine tropfenförmige Aussparung für die Frontkamera besitzt. Das Display selbst ist nur ein HD+-Panel, löst es doch mit für die Größe vergleichsweise grobkörnigen 1560 x 720 Pixeln auf.Unter der Haube tut der Snapdragon 480 5G seinen Dienst, bei dem es sich um einen mit acht bis zu zwei Gigahertz schnellen ARM-Kernen ausgerüsteten SoC mit integriertem 5G-Modem von Qualcomm handelt. Der Chip ist das Einsteigermodell im 5G-fähigen Portfolio von Qualcomm, wird also wohl keinerlei Leistungswunder bieten können.Weitere Spezifikationen liegen bisher nur sehr begrenzt vor, denn die vor einigen Tagen geleakten Händlerangaben sind wenig vertrauenswürdig. So ist darin davon die Rede, dass das Gerät angeblich vier rückwärtige Kameras hat, während die uns vorliegenden weiteren offiziellen Marketing-Render von HMD Global nur drei Kameras auf der Rückseite des Geräts zeigen.Im Zuge eines versehentlich zu früh veröffentlichten Social-Media-Posts von HMD Global in Frankreich bestätigte der Hersteller jedoch schon vor einigen Tagen, dass das Nokia G50 über eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln Auflösung verfügen wird. Der Akku soll laut Angaben aus den USA mit 4850 mAh recht üppig dimensioniert sein. In Verbindung mit dem sparsamen 8-Nanometer-Chip Snapdragon 480 5G und der geringen Bildschirmauflösung dürften somit sehr ordentliche Laufzeiten möglich sein.Wann und zu welchem Preis das Nokia G50 in Deutschland auf den Markt kommt, ist derzeit noch offen. Ersten Händler-Listings zufolge wird das Gerät wohl zu Preisen von gut 230 Euro erhältlich sein.