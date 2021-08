Netflix, Prime Video & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

In dieser Woche nehmen die Streamer Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 40 Filme und Serien in ihr Programm auf. Zu den Serien-Highlights zählen Glück und Freude mit Marie Kondo, es gibt Neues von Haus des Geldes und das Debüt von Only Murders in the Building.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 35)

Glück und Freude mit Marie Kondo ab 31. August

Good Girls: Staffel 4 ab 31. August

Untold: Crime and Penalties ab 31. August

How to Be a Cowboy ab 1. September

Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror ab 1. September

Q-Force ab 2. September

Gibt es ein Leben nach der Party? ab 2. September

Haus des Geldes: Teil 5, Ausgabe 1 ab 3. September

Sharkdog ab 3. September

Dive Club ab 3. September

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 35)

Der seltsame Fall des Benjamin Button ab 30. August

Batman Begins ab 31. August

The Dark Knight ab 31. August

The Dark Knight Rises ab 31. August

Schindlers Liste ab 1. September

Company Man ab 1. September

Robin Hood ab 2. September

Cinderella ab 3. September

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows ab 3. September

Himmel über der Wüste ab 3. September

Sleepers ab 5. September

Attraction ab 5. September

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 35)

Only Murders In The Building - Staffel 1 ab 31. August

Bobs Burgers - Staffel 11, Weitere Episoden ab 1. September

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1 ab 1. September

Grown-Ish - Staffel 3 (ganze Staffel) ab 1. September

Grey's Anatomy - Staffel 17, Finale ab 1. September

Seattle Firefighters - Staffel 4, Finale ab 1. September

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

Marvel Studios LEGENDS - Weitere Episoden ab 1. September

Monster bei der Arbeit - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

Scott & Huutsch - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

What If…? - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

The A-Team ab 3. September

Aloft ab 3. September

Der bewegte Mann (Constantin) ab 3. September

The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten ab 3. September

Entgleist (2005) ab 3. September

Eine ganz heiße Nummer (Leonine) ab 3. September

Eine zweite Chance ab 3. September

Gottes mächtige Dienerin - Teil 1+2 (BETA) ab 3. September

Kroatien Krimi - Teil 1-8 (Constantin) ab 3. September

Spike Lee's Spiel des Lebens ab 3. September

"Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles" ab 3. September

The Cave - Eine Klinik im Untergrund (National Geographic) ab 3. September

Weg aus der Asche (National Geographic) ab 3. September

Der September ist demnächst offiziell hier, auch wenn vielerorts in Europa gefühlt schon Oktober herrscht. Doch das hat für Serien- und Filmfans auch etwas Gutes: Sie müssen nicht länger Ausreden suchen, um der Gartenparty des Nachbarn aus dem Weg gehen zu können, sondern können auf das Wetter verweisen und ganz ohne schlechte Gewissen das Hinterteil auf der Couch parken.Das Programm der großen Drei - also Netflix , Prime Video und Disney+ - ist allerdings noch nicht ganz im Herbstmodus, denn wenn wir ehrlich sind: Die ganz großen Highlights sind noch nicht dabei. Auf Netflix werden vor allem Marie Kondo- und Reality-Fans fündig. Immerhin: Die spanische Hit-Serie Haus des Geldes kehrt mit Staffel 5.1 zurück.Auf Amazon gibt es jede Menge älterer Filme: Die sind aber teilweise erstklassig, darunter die Batman-Trilogie von Christopher Nolan, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Schindlers Liste und noch einige mehr. Disney+ hat vor allem neue Folgen bereits laufender Serien zu bieten, Comedy-Fans sollten den Neustart von Only Murders in the Building mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez im Auge behalten.