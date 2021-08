Vorschau: Netflix kündigt mehr als 40 neue Filme für den Herbst an

Abseits der monatlichen Highlights kündigt Netflix mehr als 40 Filme an, die der Streaming-Dienst von September bis Dezember für die Abonnenten veröffentlichen wird. Zu den Highlights gehören Streifen wie Army of Thieves, Red Notice, Schumacher, Worth und The Starling.

Neue Netflix-Filme im September 2021

Afterlife of the Party ab 2. September

Worth ab 3. September

Blood Brothers: Malcom X & Muhammad Ali ab 9. September

Kate ab 10. September

Nightbooks ab 15. September

Schumacher ab 15. September

Intrusion ab 22. September

The Starling ab 24. September

My Little Pony: A New Generation ab 24. September

Sounds Like Love ab 29. September

No One Gets Out Alive ab 29. September

Neue Netflix-Filme im Oktober 2021

The Guilty ab 1. Oktober

Diana The Musical ab 1. Oktober

There's Someone Inside Your House ab 6. Oktober

Found ab 20. Oktober

Night Teeth ab 20. Oktober

Stuck Together ab 20. Oktober

Army of Thieves ab 29. Oktober

Hypnotic

Fever Dream

Neue Netflix-Filme im November 2021

The Harder They Fall ab 3. November

Love Hard ab 5. November

Passing ab 10. November

Red Notice ab 12. November

tick, tick…BOOM! ab 19. November

Bruised ab 24. November

Robin Robin ab 24. November

14 Peaks: Nothing is Impossible ab 29. November

7 Prisoners

A Boy Called Christmas

A Castle for Christmas

Prinzessinentausch 3

Neue Netflix-Filme im Dezember 2021

The Power of the Dog ab 1. Dezember

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas ab 3. Dezember

The Unforgivable ab 10. Dezember

The Hand of God ab 15. Dezember

Don't Look Up ab 24. Dezember

The Lost Daughter ab 31. Dezember

Back to the Outback

Mixtape

Single All the Way

Alle Filme, Serien, Dokus und Co. im Überblick

Unter anderem via Twitter gewährt Netflix einen Ausblick auf die anstehende Filmauswahl, welche vor allem im Herbst Kunden vor die Mattscheibe locken soll. Viele Filme werden dabei vorab oder zeitgleich im Kino ausgestrahlt, stehen aber nur kurz darauf zum Streamen bereit, womit ein pandemiebedingtes Zuhausebleiben von vielen Abonnenten der Video-Streaming-Plattform bevorzugt werden dürfte. Aus den Highlights, die zwischen dem 2. September und dem 31. Dezember auf Netflix erscheinen, sind einige wenige hervorzuheben.So sieht man unter anderem die Action-Comedy Red Notice mit Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne "The Rock" Johnson sowie das biografische Drama Worth, in dem Michael Keaton als Anwalt für die Entschädigung der Opfer des 11. September kämpft. Zudem spielen Melissa McCarthy, Timothy Olyphant und Kevin Kline in der Dramedy The Starling und Freunde des Motorsports können sich auf eine Michael Schumacher-Doku freuen. Mit Army of Thieves steht weiterhin das Prequel von Army of the Dead auf dem Programm, das zwar von Zack Snyder produziert wird, aber unter der Regie von Matthias Schweighöfer entsteht.