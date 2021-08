Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im September 2021

Mit beinahe 90 Neustarts gehen Disney+ und sein Star-Channel im September in die Vollen. Zu den Film- und Serien-Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem American Horror Stories, Die Simpsons, Mistresses, Y: The Last Man und viele namhafte Blockbuster.

Neue Filme und Serien auf Disney+ im September 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

Marvel Studios LEGENDS - Weitere Episoden ab 1. September

Monster bei der Arbeit - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

Scott & Huutsch - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

What If…? - Staffel 1, Weitere Episoden ab 1. September

"Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles" ab 3. September

The Cave - Eine Klinik im Untergrund (National Geographic) ab 3. September

Weg aus der Asche (National Geographic) ab 3. September

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1 ab 8. September

Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 4+5 (National Geographic) ab 8. September

Afrikas Jäger - Staffel 2+3 (National Geographic) ab 8. September

Tierbabys in Afrika - Staffel 1 (National Geographic) ab 8. September

Fast erwachsen (PIXAR Short) ab 10. September

American Blackout (National Geographic) ab 10. September

9/11: Control The Skies (National Geographic) ab 10. September

Cobra Mafia (National Geographic) ab 10. September

George W. Bush: Das Interview (National Geographic) ab 10. September

Tod bei Nacht - Staffel 1 (National Geographic) ab 15. September

Nona (Pixar Short) ab 17. September

Disney's Broadway Hits at London's Royal Albert Hall (Disney) ab 17. September

Star Wars: Visions, Staffel 1 ab 22. September

Animal PD - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Königreich der Mumien - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Die Dinos (Staffel 1-4) ab 22. September

A Spark Story (Pixar Dokumentation) ab 24. September

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic) ab 24. September

Die Simpsons - Staffel 32 ab 29. September

Australiens tödlichste Jäger - Staffel 1 (National Geographic) ab 29. September

Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel - Staffel 1 (National Geographic) ab 29. September

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 3 (National Geographic) ab 29. September

Fernab des Gesetzes - Staffel 1+2 (National Geographic) ab 29. September

Jenseits der Magie mit DMC - Staffel 1 (National Geographic) ab 29. September

Port Security: Hamburg (National Geographic) ab 29. September

Zeke und Luther - Staffel 1-3 (Disney) ab 29. September

Neue Filme und Serien im Star-Channel im September 2021

Bobs Burgers - Staffel 11, Weitere Episoden ab 1. September

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1 ab 1. September

Grown-Ish - Staffel 3 (ganze Staffel) ab 1. September

Grey's Anatomy - Staffel 17, Finale ab 1. September

Seattle Firefighters - Staffel 4, Finale ab 1. September

The A-Team ab 3. September

Aloft ab 3. September

Der bewegte Mann (Constantin) ab 3. September

The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten ab 3. September

Entgleist (2005) ab 3. September

Eine ganz heiße Nummer (Leonine) ab 3. September

Eine zweite Chance ab 3. September

Gottes mächtige Dienerin - Teil 1+2 (BETA) ab 3. September

Kroatien Krimi - Teil 1-8 (Constantin) ab 3. September

Spike Lee's Spiel des Lebens ab 3. September

The Walking Dead - Staffel 11, Weitere Episoden ab 6. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Weitere Episoden ab 7. September

American Housewife - Staffel 4 ab 8. September

Empire - Staffel 4+5 (exklusiv) ab 8. September

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1 (Leonine) ab 8. September

The Orville - Staffel 1+2 ab 8. September

Mistresses - Staffel 1-4 (exklusiv) ab 8. September

Stumptown, Staffel 1 ab 8. September

American Horror Stories - Staffel 1 ab 8. September

Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten ab 10. September

Der Verrückte mit dem Geigenkasten ab 10. September

Ein Engel auf Erden (Leonine) ab 10. September

Ein Leben zwischen den Zeiten ab 10. September

Mädchen, Mädchen - Teil 1+2 (Constantin) ab 10. September

Männer (Constantin) ab 10. September

Töchter des Himmels ab 10. September

Fresh Off the Boat - Staffel 1-6 ab 15. September

Golden Girls - Staffel 1-7 ab 15. September

Servus Baby - Staffel 1+2 (Constantin) ab 15. September

Grown-Ish - Staffel 4 ab 15. September

Mixed-Ish - Staffel 1 ab 15. September

Das Comeback ab 17. September

Demolition - Lieben und Leben ab 17. September

Kingsman: The Golden Circle ab 17. September

Das Wunder von Bern (Leonine) ab 17. September

Atlanta Medical - Staffel 4 ab 22. September

The Hot Zone - Tödiches Virus - Staffel 1 ab 22. September

Private Practice - Staffel 1-6 ab 22. September

Y: The Last Man - Staffel 1 ab 22. September

Dave - Staffel 1 (exklusiv) ab 22. September

Brian and the Boz (ESPN) ab 24. September

Die Götter müssen verrückt sein ab 24. September

Die Götter müssen verrückt sein II ab 24. September

Herr Lehmann (Leonine) ab 24. September

Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm ab 24. September

Nanga Parbat (Leonine) ab 24. September

Salem - Staffel 1-3 ab 29. September

The Great North (Star Original) - Staffel 1 ab 29. September

Der Micky Maus-Konzern scheint sich von Monat zu Monat selbst übertreffen zu wollen. Im September fährt dabei nicht nur der mittlerweile gut gefüllte Star-Channel auf, sondern auch der Disney+-Content inklusive diverser Klassiker. So sieht man im kommenden Monat unter anderem die erste Staffel der Original-Serie American Horror Stories, ein Spin-off zur bekannte Anthologie-Serie American Horror Story. Exklusiv gibt es zudem vier Staffeln von Mistresses und die vierte Season von Grown-Ish zu sehen. Ein weiteres Original hat man Ende September mit der Sci-Fi-Serie Y: The Last Man im Gepäck, in der nahezu alle Säugetiere mit Y-Chromosom ausgelöscht werden.Weiterhin konnte Disney+ die Sängerin Billy Eilish gewinnen und zeigt exklusiv den Original-Konzertfilm "Happier Than Ever", in dem das gleichnamige Album der Grammy-Preisträgerin live performt wird. Überzeugen kann man abseits davon mit bekannten Klassikern und All-Time-Favorites. Dazu gehören zum Beispiel vier Staffeln von Die Dinos und die mittlerweile 32. Staffel von Die Simpsons. Pixar zeigt zudem mit A Spark Story ein neues Disney+-Original, es gibt neue Episoden von Marvel Studios Legends sowie What If…? zu sehen und das Star Wars-Franchise bedient man mit der Anime-Miniserie "Visions".