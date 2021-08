Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im September 2021

Der Herbst ist leider längst da, aber wenn das Fernsehprogramm gut ist, dann ist es halb so schlimm, wenn man zu Hause sitzen muss. Das September-Aufgebot der Streamer ist entsprechend gut und auch Amazon Prime Video hat viele interessante Serien und Filme zu bieten.

Serien, Filme und Sport

Neue Serien & Specials bei Amazon Prime Video im September 2021

Voltaire High - Die Mädchen kommen Staffel 1 ab 10. September

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende ab 10. September

Goliath - Staffel 4 ab 24. September

Dinner Club - Staffel 1 ab 24. September

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2021

Schindlers Liste ab 1. September

Company Man ab 1. September

Robin Hood ab 2. September

Cinderella ab 3. September

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows ab 3. September

Himmel über der Wüste ab 3. September

Sleepers ab 5. September

Attraction ab 5. September

Dirty Grandpa ab 6. September

King Arthur: Legend of the Sword ab 7. September

Most Dangerous Game ab 8. September

Nerve ab 8. September

Vielmachglas ab 9. September

The Voyeurs ab 10. September

Florence Foster Jenkins ab 10. September

Der Einsatz ab 11. September

Palm Springs ab 12. September

Gut gegen Nordwind ab 13. September

Rampage - Big Meets Bigger ab 13. September

Atemlos - Gefährliche Wahrheit ab 14. September

Logan Lucky ab 14. September

Die Reise der Pinguine ab 15. September

Tunnel ab 16. September

Everybody is talking about Jamie ab 17. September

Le Bal des Folles ab 17. September

The Accountant ab 17. September

(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 ab 18. September

Daddy's Home 2 ab 19. September

Willkommen bei den Hartmanns ab 20. September

Schloss aus Glas ab 21. September

Paranoia ab 21. September

Queen & Slim ab 21. September

What Happened to Monday? ab 21. September

Die Insel ab 22. September

Savage x Fenty Show Vol.3 ab 24. September

Madame Mallory und der Duft von Curry ab 24. September

Verborgene Schönheit ab 25. September

Lights Out ab 26. September

1917 ab 28. September

Cats ab 28. September

Dirty Office Party ab 29. September

The Last Black Man in San Francisco ab 30. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Es ist sicherlich kein Geheimnis bzw. verständlich, dass die Streaming-Anbieter und auch TV-Sender nicht im Sommer ihre ganz großen Kanonen abfeuern, denn das Leben spielt sich in der warmen Jahreszeit vor allem draußen ab. Im September beginnt aber endlich der TV-Herbst und auch bei Amazon kann man jede Menge interessante Inhalte entdecken.Serienfans können sich auf die vierte Staffel der Anwaltsserie Goliath mit Billy Bob Thornton und William Hurt freuen. Komplett neu ist hingegen Voltaire High - Die Mädchen kommen, die französische Serie führt in eine Zeit (die 1960er), als gemischtgeschlechtliche Schulen noch keine Selbstverständlichkeit waren. Ebenfalls nach Frankreich führt PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende, diese Serie blickt auf Vergangenheit und Gegenwart des Fußballvereins Paris Saint-Germain.Noch interessanter als die Serien sind die September-Filme und das betrifft Amazon-Eigenproduktionen sowie Lizenztitel. Dazu zählen einerseits die Originals Cinderella, Everybody is talking about Jamie, Le Bal des Folles und The Voyeurs, andererseits zugekaufte Streifen wie Company Man, Most Dangerous Game, Palm Springs, Gut gegen Nordwind, 1917, Schindlers Liste, Paranoia, Verborgene Schönheit und viele weitere mehr.Schließlich erwartet Prime-Abonnenten auch noch Live-Sport, und zwar genauer gesagt Fußball, denn am 14. und 28. September gibt es das Dienstags-Top-Spiel der UEFA Champions League 2021/22.