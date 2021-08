FritzBox 6591 Cable: Vodafone verteilt das Update auf FritzOS 7.27

Vodafone-Kunden berichten, dass der Kabelnetzbetreiber ab sofort damit beginnt, das lang erwartete FritzOS 7.27-Update für seine FritzBox 6591 Cable zu verteilen. Neben vielen neuen Funktionen steht die Behebung der bekannten FragAttack-Schwachstelle im Fokus.

Vorsorge gegen FragAttacks und viele neue Features

Neue Features und Verbesserungen mit AVM FritzOS 7.27

Vorfahrt im Homeoffice - Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 - die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

Verbesserung: Optimierte Geschwindigkeit bei zwei parallelen UDP-Verbindungen

Behoben Sporadisch verzögernd startende Internet-Radiostreams

Behoben: Sporadisch nicht funktionierender Gastzugang bei Benutzung eines FRITZ!Repeaters

Behoben: Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von "WPA2+WPA3" auf "unverschlüsselt" behoben

Behoben: Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben: Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Änderung: Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google

Verbesserung: Automatisch startender Sendersuchlauf bei Aktivierung der DVB-C Funktion

Während freie AVM-Router bereits seit Anfang Juni mit der Aktualisierung auf FritzOS 7.27 beliefert werden, nahmen die Verifizierung und internen Tests bei Vodafone mehr als einen Monat in Anspruch. Nun kehrt die neue Firmware jedoch auf den ersten Kabelroutern der FritzBox 6591 Cable-Baureihe ein, wie Kunden unter anderem aus dem ehemaligen Unitymedia-Gebiet (NRW, Hessen & Co.) berichten. Der Download des Updates dürfte wie üblich automatisch, meist mit einem nächtlichen Neustart der Router und in Wellen erfolgen.In einer erhöhten Frequenz sicherte das Berliner IT-Unternehmen seine FritzBoxen mit FritzOS 7.27 gegen die unter dem Namen "FragAttacks" bekannt gewordene WLAN-Sicherheitslücke, die es Angreifern ermöglicht über fragmentierte Pakete Zugriff auf die Systeme zu erhalten. Ebenso bringt das Update eine Reihe neuer Funktionen mit. So wird die Priorisierung von Computern beim Internetzugang verbessert, das Fritz!Fon mit einer Wettervorhersage ausgestattet, diverse Smart-Home-Features integriert und ein Journal für das Faxgerät der FritzBox 6591 Cable eingeführt.Weiterhin profitieren Vodafone-Kunden und FritzBox 6591-Besitzer von zahlreichen Verbesserungen bei der Bedienoberfläche von Telefonbüchern, Rufumleitungen und Rufsperren sowie optimierten Geschwindigkeiten bei zwei parallelen UDP-Verbindungen. Bugfixes kommen zudem der Nutzung von Fritz-Repeatern, dem WiFi-Gastzugang und der WPA2+WPA3-Verschlüsselung zugute. Nachfolgend ein Auszug aus den Patch Notes.