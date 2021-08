MCU-Chef Feige: Neuer Avengers-Film kommt - aber erst in vielen Jahren

2019 ging mit Avengers: Endgame das bisher wichtigste Kapitel des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu Ende. Allerdings kam die MCU-Maschine zuletzt pandemiebedingt etwas ins Stottern, aktuell läuft aber Phase 4 an. Doch das Helden-Dreamteam muss noch warten.

Avengers 5 kommt - aber wann?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 2. September 2021

: 2. September 2021 Eternals : 5. November 2021

: 5. November 2021 Spider-Man: No Way Home : 17. Dezember 2021

: 17. Dezember 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 25. März 2022

: 25. März 2022 Thor: Love and Thunder : 6. Mai 2022

: 6. Mai 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8. Juli 2022

: 8. Juli 2022 The Marvels : 11. November 2022

: 11. November 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania : 17. Feb. 2023

: 17. Feb. 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 : 5. Mai 2023

: 5. Mai 2023 Fantastic Four : (noch kein Termin)

: (noch kein Termin) Blade : (noch kein Termin)

: (noch kein Termin) Deadpool 3 : (noch kein Termin)

: (noch kein Termin) Captain America 4: (noch kein Termin)

Eigentlich sollten wir uns bereits mitten in der nächsten Stufe der Marvel-Kinobemühungen, also der Phase 4, befinden. Doch Corona führte zu Verschiebungen aller Pläne, so fiel der offizielle Kino-Startschuss mit der Veröffentlichung von Black Widow erst Anfang Juli 2021 - statt wie geplant im April 2020.Doch mittlerweile nimmt das MCU wieder an Fahrt auf: Shang Chi and the Legend of the Ten Rings kommt in knapp zwei Wochen in die Kinos, am 5. November folgt der erste Höhepunkt von Phase 4, nämlich Eternals. Wer sich den weiteren Fahrplan des Kino-Universums ansieht, der kann dort sicherlich viele spannende Projekte entdecken. Ein neuer Avengers-Film ist allerdings (noch) nicht dabei.Darauf wurde nun auch Kevin Feige, President der Marvel Studios, in einem Interview mit Collider angesprochen. Und der Chef des MCU sagte, dass ein neuer Avengers-Film zwar bereits in Planung bzw. Vorbereitung sei, es aber noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir das nächste Superhelden-Gipfeltreffen erleben können.Feige: "Ich denke, wir wollen einen angemessenen Zeitraum zwischen Endgame und dem Beginn einer neuen Saga, die bereits im Vorbereitung ist und bereits begonnen hat. Und dann braucht man, wie in Phase 1, Zeit, um diese Geschichte aufzubauen, bevor man alle zusammenbringt."Das klingt natürlich nachvollziehbar und ist auch nicht überraschend, dürfte für Marvel-Fans aber dennoch eine Erleichterung sein. Denn bisher war nicht einmal klar, ob es je wieder "Avengers, assemble!" heißen wird. Nun ist klar: Ja, aber bis dahin wird es noch (lange) dauern.