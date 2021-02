Frischer Stoff für Marvel-Fans: Black Panther erhält Serie auf Disney+

Die TV- und Film-Welt befindet sich derzeit weitgehend in Wartestellung, denn viele Produktionen können nicht veröffentlicht werden, weil Kinos geschlossen sind. Marvel-Fans können sich diese Zeit derzeit zumindest mit WandaVision vertreiben, doch die Maschine MCU läuft weiter.

Black Panther - die Serie

Disney

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) steht derzeit dank der TV-Serie WandaVision zwar nicht still, im vergangenen Jahr gab es aber keinen einzigen der geplanten Filme, allen voran Black Widow. Der erste Solo-Auftritt von Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) wartet seit bereits fast einem Jahr auf seine Veröffentlichung und soll nach derzeitigem Stand am 7. Mai 2021 anlaufen. Ob dieser Termin halten wird, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt schwer voraussagen - hohe Wetten würden wir darauf aber nicht abschließen.Doch die Planungen der MCU-Zukunft laufen ungehindert weiter: Denn Disney hat nun bekannt gegeben, dass man nicht nur Black Panther 2 vorbereitet, sondern auch eine Serie, die im Königreich Wakanda beheimatet ist (via Polygon ). Ob man das Ganze tatsächlich als "Black Panther-Serie" bezeichnen kann, ist offen, denn derzeit ist auch unklar, wie es überhaupt bei Black Panther 2 weitergeht.Denn Disney hat bereits verlautbart, dass die von Chadwick Boseman gespielte Rolle des T'Challa/Black Panther nach dessen tragischen Krebstod nicht neu besetzt wird. Welche Folgen das für die Kino-Fortsetzung und auch die neue Serie hat, ist also aktuell völlig offen.Die Hauptverantwortung für die Serie hat jedenfalls Ryan Coogler, dieser hat bereits beim hochgelobten Black Panther-Erstling im Regiestuhl Platz genommen. Mit der neuen Serie wächst das Angebot an MCU-Serien, diese spielen in Sachen Exklusiv-Inhalte bereits neben Star Wars die Hauptrolle auf Disney+