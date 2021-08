Eternals: Finaler Trailer verrät viele neue Details zum Marvel-Film

Die Marvel Studios haben einen neuen und zugleich wohl auch letzten Trailer zur kommenden Comicverfilmung Eternals veröffentlicht. Im Vergleich zum vor einigen Monaten gezeigten Teaser verrät das neue Video deutlich mehr zur Handlung und stellt dabei die bislang eher unbekannte Superhelden-Gruppe etwas genauer vor. Zudem sehen wir zum ersten Mal die neue Bedrohung, die auf die Menschheit zukommt.Eternals spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Avengers: Endgame, setzt also das Marvel Cinematic Universe mit einem neuen Kapitel fort. Mit der Ankunft gefährlicher wie gleichermaßen mächtiger Kreaturen, den sogenannten Deviants, befindet sich die Erde erneut in großer Gefahr. Hier kommen dann auch die Eternals ins Spiel. Bei diesen handelt es sich um eine Gruppe zehn gottähnlicher Superhelden, die schon lange verborgen unter den Menschen leben, nun aber doch aus ihrem Schatten heraustreten, um den Angriff der Deviants zu stoppen. Wie der Trailer zeigt, wird der Film dabei auch die Frage aufgreifen, warum die Eternals etwa beim Kampf gegen Thanos nur tatenlos zugeschaut haben.Kann Disney am aktuellen Zeitplan festhalten, kommt Marvel Studios' Eternals am 5. November 2021 in die deutschen Kinos. Ob der Film parallel oder zumindest ein wenig später auch mit VIP-Zugang bei Disney+ startet, bleibt abzuwarten.