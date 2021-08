iCloud für Windows 10: Apple liefert ersten nativen Passwort-Manager

Neben einer Chrome-Integration bietet Apple ab sofort den iCloud-Passwort-Manager nativ innerhalb seiner Windows 10-App an. Kennwörter können somit unabhängig vom Browser aufgerufen, verwaltet und über iPhones, iPads, Macs und Co. hinweg synchronisiert werden.

Windows-Hello-Sicherung, Edge-Integration und Synchronisation

Changelog der Apple iCloud-Version 12.5 für Windows "Lass dir deine gesicherten Passwörter auf deinem Windows-PC in der neuen App iCloud-Passwörter anzeigen und verwalte sie dort. Synchronisiere deine Passwörter auf all deinen Geräten, einschließlich deines PCs, mithilfe der Erweiterung iCloud Passwörter in Edge."

Über den Microsoft Store steht ein neues Update der iCloud für Windows 10 bereit. Die Version 12.5 installiert neben den bekannten Funktionen zur Synchronisation von Fotos, Mails, Kontakten, Kalendern, Lesezeichen und dem iCloud Drive die neue iCloud-Passwörter-App. Mit ihr erhalten Apple-Nutzer Zugriff auf alle in der iCloud gespeicherten Kennwörter, inklusive der Möglichkeit, diese zu bearbeiten und neue Accounts hinzuzufügen.Zu Beginn des Jahres bot Apple diese Möglichkeit unter Windows 10 ausschließlich für Nutzer des Google Chrome-Browsers an. Die Aktualisierung auf iCloud 12.5 sorgt hingegen für eine lang erwartete native Integration in das Betriebssystem der Redmonder. Gesichert werden die iCloud-Passwörter zusätzlich über die Windows Hello-Funktion. Der Zugriff erfolgt bei entsprechenden Einstellungen also per Kennwort, PIN oder biometrischer Erkennung.Zusätzlich zur iCloud-App besteht nun auch die Möglichkeit, entsprechende Passwörter über eine neue Erweiterung mit dem auf Chromium basierenden Edge-Browser zu verknüpfen. Alternativen wie Firefox, Opera und Co. werden hingegen noch nicht unterstützt. Neu hinzugefügte oder veränderte Kennwörter werden direkt mit der iCloud und allen damit verbundenen Geräten (z.B. iPhones iPads und Macs ) synchronisiert. Für die Einrichtung wird allerdings weiterhin ein Apple-Gerät mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt.