Erste Details zur Alien-Serie, die erstmals auf die Erde führen wird

Ende 2020 hat Disney einen regelrechten Inhalts-Turbo gezündet, denn man kündigte in einem Event zahlreiche neue Serien aus dem Marvel- und Star Wars-Universum an. Auch eine Alien-Serie (die erste überhaupt) wurde bekannt gegeben und dazu gibt es nun neue Informationen.

Veröffentlichung für 2023 geplant

21st Century Fox

Alien ist natürlich ein Film-Franchise, das mittlerweile diverse Fortsetzungen, Prequels und Ableger hat, auch im Gaming bekommen wir es mittlerweile immer wieder mit Xenomorph und Co. zu tun. Eine Serie gab es bisher aber nicht. Doch laut Plänen von Disney, zu dem die Alien-Reihe seit der Übernahme von 21st Century Fox gehört, wird sich das ändern.Denn Disney hat Mitte Dezember 2020 bekannt gegeben, dass man eine Alien-Serie in Auftrag gegeben hat. Diese entsteht aber nicht exklusiv bzw. direkt für Disney+, sondern ist für den zum Konzern gehörenden Kabelsender FX geplant. Für unsere Breitengrade bedeutet das aber aller Wahrscheinlichkeit nach dennoch eine Veröffentlichung auf Disney+ bzw. der "Erwachsenen-Ecke" Star.Doch bisher war nicht viel bekannt, was die Alien-Serie eigentlich bieten wird, sondern nur, dass Fargo- und Legion-Showrunner Noah Hawley mit dem Projekt betraut wurde. Das Hollywood-Branchenmedium Deadline hat nun erste bzw. weitere Details in Erfahrung bringen können. Laut John Landgraf, dem Chef von FX, werde die Serie "sehr bodenständig" sein, wohl auch, um sich von den Filmen abzugrenzen."Ich glaube, Noah ist sich der Tatsache sehr bewusst, dass es ein Filmuniversum gibt", sagte Landgraf auf einer Branchenveranstaltung. Alien werde auch im Fernsehen den klassischen Filmen treu bleiben, Hawley werde dem Ganzen aber natürlich seinen Stempel aufdrücken. Das Wort "bodenständig" ist übrigens mehrdeutig, schließlich wird die Alien-Serie erstmals auf der Erde spielen.Bereits seit längerem ist aber klar, dass man nicht die Anfänge aufgreifen wird. Denn in einem Interview aus dem Juli stellte Hawley klar, dass seine Serie "keine Ripley-Story" sein wird, die von Sigourney Weaver verkörperte Heldin wird also keine Rolle spielen. Landgraf gab aktuell auch eine Prognose ab, wann wir die Alien-Serie sehen werden, nämlich 2023. Da man es "richtig machen" wolle, schloss er aber eine Verschiebung nicht aus, sollte sie notwendig werden.