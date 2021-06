Aliens: Fireteam Elite - Neuer Trailer verrät das Erscheinungsdatum

Aliens: Fireteam erscheint im August mit einem leicht veränderten Titel. Dies verrieten jetzt die 20th Century Studios und die Entwickler der Cold Iron Studios in einem neuen Trailer. Der Koop-Shooter wird demnach als Aliens: Fireteam Elite den Handel erreichen und kann ab sofort vorbestellt werden.Aliens: Fireteam Elite ist der nächste Videospielableger der Scifi-Reihe. Dieser entsendet bis zu drei Spieler als gut ausgebildete Marines eines Fireteams in einen gnadenlosen Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch die Xenomorph. Wer allein spielt, wird von zwei KI-gesteuerten Einheiten begleitet. Die Gefechte finden dabei stets in der Third-Person-Perspektive statt.Versprochen werden vier einzigartige Kampagnen mit einer komplett neuen Geschichte, viele Anpassungsmöglichkeiten der Marines, fünf unterschiedliche Klassen sowie massig Waffen und Ausrüstungsgegenstände.Aliens: Fireteam Elite erscheint am 24. August 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbestellungen sind auf allen Plattformen möglich, wobei sich Kurzentschlossene das Hardened Marine Pack mit weiteren digitalen Inhalten sichern. Bei diesen handelt es sich neben dem Chestburster-Emote noch um ein Bandana, eine zusätzliche Waffenfarbe und Waffen-Decals.