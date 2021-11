Ridley Scott: Blade Runner wird zur Serie, Arbeit an Alien geht gut voran

Vor einem Jahr hat Disney bekannt gegeben, dass man nach mittlerweile schier unzähligen Alien-Filmen erstmals auch eine Serie in Auftrag gegeben hat. Doch das ist nicht der einzige von Ridley Scott erschaffene Kult-Sci-Fi-Film, der auf dem Weg auf den kleinen Bildschirm ist.

Blade Runner auf bestem Weg ins TV

21st Century Fox

Ridley Scott gehört ohne jeden Zweifel zu den Großmeistern des Science-Fiction-Kinos, denn auf sein Konto gehen Meisterwerke wie Alien, Blade Runner und Der Marsianer, dazu kommen auch noch Filme wie Thelma & Louise und Gladiator. Kurz gesagt: Es ist ein cineastischer Lebenslauf, wie ihn nicht viele vorzuweisen haben.In Zeiten von Streaming sind aber immer mehr Regie-Altmeister im und fürs Fernsehen tätig, so auch Scott. Dieser hat auch bereits diverse Serien produziert, demnächst werden aber auch seine beiden wohl bekanntesten Werke dort zu sehen sein. Bereits bekannt war, dass Alien für den zu Disney gehörenden Sender FX umgesetzt wird und damit bei uns aller Wahrscheinlichkeit nach auf Disney+ bzw. Star landen wird.Doch nun verriet Ridley Scott in einem Interview mit der BBC (via Variety ), dass auch Blade Runner auf dem Weg zur Serie ist: "Wir haben bereits den Pilotfilm zu Blade Runner und die 'Bibel' (Anmerkung: eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte, Charaktere und sonstigen Eckpunkte einer Serie) geschrieben. Wir präsentieren Blade Runner also bereits als Fernsehserie, zumindest die ersten zehn Stunden."Es ist nicht das erste Mal, dass Scott laut über eine TV-Serie zu Blade Runner nachdenkt, zuvor kam bisher aber kein konkretes Projekt heraus. Nun scheint es ihm gelungen zu sein, die Serie bzw. eine Pilotfolge auch zu verkaufen.Scott bestätigte auch, dass die Arbeit an der Alien-Serie gut vorangeht, auch hier geht man ähnlich vor wie bei Blade Runner. Geplant sind also acht bis zehn Serienstunden, allerdings dürfte die Arbeit hier bereits weiter vorangeschritten sein.