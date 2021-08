Apple erlebt derzeit einen ungewöhnlichen Exodus an Mitarbeitern

Für viele aus dem IT-Sektor ist und bleibt es ein Traum, bei Apple zu arbeiten. Wer es geschafft hat, der kann aber zum Schluss kommen, dass die Realität in Cupertino nicht den Vorstellungen entspricht. Der aktuelle Mitarbeiter-Exodus überrascht aber sogar Apple-Kenner.

Ungeliebte Büro-Pflicht

Einmal im "UFO" arbeiten: Davon träumen sicherlich viele, denn das neue Hauptquartier von Apple im kalifornischen Cupertino ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Mythos. Doch wer einmal drin war, der stellt mitunter fest, dass sich Image und Alltag nicht zwangsläufig überschneiden müssen.Das ist auch der Grund, warum Apple-Kenner Mark Gurman aktuell in seinem Bloomberg-Newsletter Power On schreibt (via Apple Insider ), dass eine ungewöhnliche hohe Anzahl an Apple-Mitarbeitern derzeit das Unternehmen verlässt. Konkret sollen vor allem die Teams, die an iCloud , Künstlicher Intelligenz und Health arbeiten, dieser Tage dem Konzern den Rücken zukehren. Als Gründe werden einerseits fehlender Optimismus und andererseits die Zurück-ins-Büro-Strategie von Apple angegeben.Dabei handelt es sich offenbar nicht nur um eine Fluktuation ganz normaler Mitarbeiter, es soll sich vor allem auch um hochrangige Angestellte handeln. So soll etwa Health AI Research Chief Emily Fox das Unternehmen verlassen haben, auch Ruslan Meshenberg, Chef des Cloud-Infrastruktur-Teams sei zu Google abgewandert sein, so Gurman.Einer der Gründe ist der Umstand, dass Apple derzeit eine Rückkehr in die Büros forciert und von diesen Plänen auch nicht abrückt. Von Mitarbeiter-Bitten, mehr Flexibilität zu erlauben, lässt man sich in Cupertino offenbar nicht beeindrucken und besteht auf Anwesenheitspflicht - trotz derzeit grassierender Delta-Variante."Wir glauben, dass die persönliche Zusammenarbeit für unsere Kultur und unsere Zukunft von wesentlicher Bedeutung ist", sagte Deirdre O'Brien, SVP of Retail and People bei Apple, zu diesem Thema, "Wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über unsere unglaublichen Produkteinführungen im vergangenen Jahr nachzudenken, dann wurden die Produkte und die Durchführung der Einführung auf der Grundlage jahrelanger Arbeit aufgebaut, die wir geleistet haben, als wir alle persönlich zusammen waren."