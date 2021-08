Amazons MMO-Hoffnung: Release von New World erneut verschoben

War der Release des neuen Online-Rollenspiels New World eigentlich für den 31. August angesetzt, verschieben die Amazon Game Studios die Veröffentlichung jetzt erneut. Erst am 28. September soll das MMO mit einer weiteren Verspätung von vier Wochen erscheinen.

Statement der Amazon Game Studios "Während unserer gemeinsamen Reise habt ihr uns viel Rückmeldung gegeben, die uns nach wie vor hilft, New World immer weiter zu verbessern. Wir möchten, dass der Launch von New World reibungslos verläuft und allen Freude bereitet. Das bedeutet, dass wir einige Verbesserungen durchführen müssen, basierend auf dem, was ihr in der Beta erlebt habt. Mit dem Ende der Beta werden wir einige extra Wochen benötigen, um Bugs aus dem Weg zu räumen, Stabilität zu erhöhen und das Spiel auf Hochglanz zu bringen."

Um dem Spiel einem weiteren Feinschliff zu unterziehen, nehmen sich die Entwickler von New World zusätzlich vier Wochen Zeit, nachdem die kürzlich beendete Betaphase mit viel Lob, aber auch starker Kritik beendet wurde. Vorbesteller wurden entsprechend per E-Mail informiert, dass die Veröffentlichung jetzt für den 28. September 2021 geplant sei. Ebenso wendeten sich die Amazon Game Studios mit einem Statement an ihre Community.Es ist bereits die dritte Verschiebung des Amazon-MMORPGs in den letzten zwölf Monaten. Angefangen mit einer grundsätzlichen Neuausrichtung im Bereich PvE, Quests und Kampfsystem im Sommer 2020 und einer zusätzlichen pandemiebedingten Terminänderung im Februar 2021. Die nun lediglich vierwöchige Release-Verzögerung dürfte Interessenten also nur geringfügig sauer aufstoßen. Innerhalb kürzester Zeit konnte New World im Vorfeld die Steam-Charts erobern und führte während seiner Beta die weltweiten Topseller an. Zudem wurden bis zu 200.000 parallel aktive Spieler auf den Servern festgestellt.Ob sich Amazon mit New World gegen die aktuellen Platzhirschen World of Warcraft , Final Fantasy XIV Online und The Elder Scrolls Online (TESO) auf lange Sicht behaupten kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.