Fleets gefloppt: Twitter schafft Instagram Stories-Klon rasch wieder ab

Erst kopiert Instagram Snapchat, dann kopiert Twitter Instagram und jetzt ist letzteres auch schon wieder vorbei. Wie die Betreiber des Kurznachrichtendienstes Twitter jetzt bekanntgaben, wird der "Stories"-Klon Twitter Fleets nach kurzer Lebensdauer schon wieder abgeschafft.

Am 3. August ist das Experiment Fleets schon wieder vorbei

In einem Blog-Eintrag ließ Twitter verlauten, dass man mit den "Fleets" nicht den erhofften Erfolg erzielen konnte. Das Tool sollte eigentlich dazu dienen, einen einfachen, zwanglosen Weg zu bieten, über den die Nutzer ihre "vorbeischwebenden Gedanken" teilen können. Seit die Fleets-Funktion der gesamten Nutzerschaft von Twitter zur Verfügung steht, wird sie aber nicht in dem Umfang genutzt, den sich die Betreiber gewünscht hätten, heißt es.Man habe sich deshalb entschieden, Twitter Fleets am 3. August 2021 wieder vom Netz zu nehmen und stattdessen in andere Projekte zu investieren, um Twitter für möglichst viele Nutzer attraktiv und nützlich zu machen. Darüber hinaus habe man mit den Fleets einige Erfahrungen sammeln können, die für eine Verbesserung des Nutzungserlebnisses dienen können.Den raschen Abschied von Fleets begründet Twitter damit, schnell und effektiv ausprobieren zu wollen, welche Änderungen an seiner Plattform bei den Nutzern gut ankommen. Man werde weiterhin versuchen, größere Neuerungen einzuführen, die der öffentlichen Diskussion dienen. Eine Reihe dieser Funktionen sei "spekulativ" und erweist sich unter Umständen als Reinfall, so das Twitter-Team. Man will daher rigoros vorgehen, testen was funktioniert und dann schnell entscheiden, sich lieber auf andere Neuerungen zu konzentrieren.Fleets war Twitters Interpretation einer Funktion, deren Nutzer in kurzen Clips und Animationen ihre Gedanken kundtun konnten. Man reagierte damit auf den Erfolg der sogenannten "Stories" der Konkurrenten Facebook bzw. Instagram, die sich dafür wiederum kräftig von dem Dienst Snapchat inspirieren ließen. Anders als bei Instagram wurde das Konzept der Fleets aber bei Twitter offensichtlich nicht sonderlich gut angenommen.