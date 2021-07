Google Maps: Routenplanung jetzt mit den echten Zeiten der DB-Züge

Googles Kartendienst wird ab sofort mit einem Echtzeit-Fahrplan der Deutschen Bahn versorgt. Im Navigationsbereich von Google Maps können Nutzer so die tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtzeit von Zügen einsehen.

Google Maps mit Echtzeit-Daten der Bahn

Mit einem Klick zum Ticket

Siehe auch:

Bombardier

Bei der Routenplanung in Google Maps kann man bereits seit längerer Zeit neben dem Auto auch Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln abrufen. Eine Fahrt mit der Bahn wird dabei nun noch einfacher planbar, da zumindest bei kurzfristigen Routen-Suchen nicht mehr die offiziellen Fahrplan-Zeiten, sondern die realen Positionen der Züge herangezogen werden.Wer nun also herausfinden will, wie er zum aktuellen Zeitpunkt am schnellsten zu einem Zielpunkt komme, läuft nicht mehr Gefahr, dass durch Verspätungen eines Zuges die komplette Planung durcheinander geworfen wird. Auch kurzfristige Gleiswechsel in Bahnhöfen werden angezeigt, um die Reise zu erleichtern. Das gilt derzeit zumindest für die Fernverbindungen mit IC- und ICE-Zügen."Wir erreichen über Google Maps sehr viele Menschen in Deutschland, die heute noch nicht Bahn fahren. Sie sehen dort, wie schnell und komfortabel der DB Fernverkehr im direkten Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln ist", kommentierte DB Fernverkehr-Chef Michael Peterson die Neuerung. Aus der Routenplanung genügt dann ein Klick, um auf dem richtigen Ticket im Online-Shop der Bahn zu landen. Im Buchungssystem müssen also nicht alle Daten noch einmal eingegeben werden.Der Fernverkehr ist aber nicht die einzige Quelle von ÖPNV-Echtzeitdaten. Im letzten Jahr startete ein Test der entsprechenden Systeme hinter Google Maps bereits mit den Daten des Hamburger Verkehrsverbunds, so dass seitdem auch die realen Abfahrtzeiten und Reisedauern innerhalb Hamburgs verfügbar sind. Wenn die aktuelle Bahn-Integration ebenfalls gut funktioniert, dürften nach und nach weitere Quellen hinzukommen, so dass Reiseplanungen einfacher und termingenauer möglich sind.