Google Maps bekommt Öko-Upgrade: Fahrrad- & Spritspar-Navigation

Google Maps bietet schon seit Jahren auch einen Routing-Modus für Fahr­rad­fah­rer, doch jetzt hat Google erstmals angekündigt, dass man mit der sogenannten Lite-Navigation einen für Fahrräder optimierten Na­vi­ga­tions-Modus einführt. Bis zur Verfügbarkeit dauert es aber wohl noch.

Google bringt Spritspar-Navigation ab 2022 nach Europa

Google

Wie Google heute bekanntgab , will man neben der altbekannten Turn-by-Turn Navigation für Fahrradfahrer auch einen speziellen Modus anbieten, der an die Verwendung auf dem Rad besser angepasst ist. Damit muss das Display nicht mehr unbedingt angeschaltet sein, um schnelle Updates zum Fortschritt des jeweiligen Trips zu erhalten.Radfahrer sollen so die Möglichkeit haben, sich besser auf die Straße zu konzentrieren und nicht durch die Navigation abgelenkt zu sein. Google zufolge gab es eine große Nachfrage rund um eine solche Verbesserung, da die meisten Fahrrad-Nutzer ihr Telefon nicht am Rad befestigen und es in der Tasche behalten. Für jene Maps-Nutzer, die ihr Smartphone doch am Lenker anbringen, liefert auch die Lite Navigation einen schnellen Überblick des Reisefortschritts anhand einer 2D-Karte.Für Autofahrer bringt Google jetzt auch einen neuen Spritspar-Modus im größeren Maßstab. Das Feature wurde bereits vor einigen Monaten erstmals angekündigt, rollt aber jetzt erst in den USA aus. Für Europa wurde die Einführung jetzt außerdem für das Jahr 2022 angekündigt.Mit dem "Eco-friendly Routing"-Modus soll Google Maps nicht mehr nur die kürzeste und die schnellste Route zum Ziel finden, sondern auch die energieeffizienteste. Die Entwickler arbeiten dafür mit Künstlicher Intelligenz und nutzen Informationen von Behörden wie dem US-amerikanischen National Renewable Energy Laboratory, um die Navigation für möglichst kraftstoffsparende Routen zu optimieren.Unter anderem will man dabei sogar eine Einschätzung anzeigen, wie groß die Sprit-Ersparnis bei der Wahl einer unter Umständen etwas längeren Route ausfallen kann. Das Potenzial der neuen Funktion soll enorm sein: Schätzungen von Google zufolge könnte man bei einer breiten Verwendung des Öko-Modus in der Navigation per Google Maps mehr als eine Million Tonnen an Kohlenstoffdioxid-Emissionen pro Jahr einsparen können.