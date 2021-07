Lebe lang und in HD! Star Trek TOS-Filme starten in 4K Ultra HD-Edition

Da dürften jetzt einige Herzen höherschlagen: Die ersten vier Star Trek Filme werden in einer 4K Ultra HD-Edition herauskommen. Remastered wurden Star Trek: Der Film, Star Trek II: Der Zorn des Khan, Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock und Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart.

Bonusinhalte und Director's Cut

Paramount

Alle Titel erscheinen zum 55. Jahrestag der Ausstrahlung der allerersten Star Trek-Episode am 8. September 1966 in diesem Jahr als Blu-ray. Das haben Paramount Home Entertainment und CBS Home Entertainment angekündigt - der Verkauf der überarbeiteten Klassiker wird ab dem 7. September 2021 in den USA starten. Ab dem 9. September soll die 4K-Sammlung dann auch in Deutschland erhältlich sein.Bei StarTrek.com heißt es jetzt : "Erleben Sie zum ersten Mal die vier Original Star Trek Filme in atemberaubendem 4K Ultra HD. Jeder Film wurde von den Originalelementen neu gemastert, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, und wird mit Dolby Vision und HDR-10 präsentiert."Diese Fan-Edition kommt dann auf vier Ultra HD-Discs sowie vier neu gemasterte Blu-ray-Discs mit stundenlangen, aber bereits schon veröffentlichten Bonusinhalten. Dazu gibt es aber auch neues Material, welches bisher noch nicht gezeigt wurde, der Soundtrack zum ersten Teil der Reihe sowie ein Director's Cut von Der Zorn des Khan. Wer sich jetzt fragt, warum man noch die physische Darbietung wählt: Das dürfte wohl nostalgische Gründe haben, zudem kann man sich so etwas in den Wohnzimmerschrank stellen.In den Boxen werden aber auch jeweils die Zugänge zu den digitalen Kopien der Kinofassung jedes Films mitgeliefert. Ausschnitte und Vergleiche, wie das aufpolierte Material aussehen wird, gab es jetzt noch nicht zu sehen. Der Original-Preis liegt laut der Amazon US-Seite , wo man die Box schon vorbestellen kann, bei 145 Dollar.