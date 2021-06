Playmobil sichert sich Star Trek-Lizenz: Start mit 500-$-Enterprise-Set

Playmobil will gegen den Konkurrenten Lego endlich mal wieder ein Klötzchen gewinnen. Jetzt holt man sich dafür schlagkräftige Unterstützung aus der Zukunft. Das Enterprise NCC-1701 Set markiert nur den Anfang einer neuen Star Trek-Serie für Kinder oder Junggebliebene.

Auch noch mit Bluetooth und App

Für Lego sind große Lizenzen wie Star Wars ein Riesen-Geschäft, bei dem auch der Verkauf von sehr teuren und seltenen Sammlerstücken seit Jahren ohne große Mühe gelingt. Der Allzeit-Konkurrent aus dem Spielzimmer, Playmobil, hat sich hier in der Vergangenheit mit dem Erwerb teurer Partnerschaften eher sehr zurückhaltend gezeigt. Das ändert sich jetzt mit einem für Fans und Nerds durchaus heftigen Knall: Playmobil hat sich eine Lizenz für Star Trek gesichert.Der Spielwarenhersteller aus Zirndorf hält sich dabei mit offiziellen Informationen noch zurück, doch im Netz sind erste unverrückbare Anzeichen zu erkennen, dass man wohl endlich dahin geht, wo noch nie zuvor eine Playmobil-Figur gewesen ist. Der US-Händler Entertainmentearth (via Zusammengebaut ) listet das neue Set "Playmobil 70548 Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701". Der stolze Preis: 500 US-Dollar, eine Lieferung soll im September 2021 erfolgen.Ein Blick in die Beschreibung macht klar, dass Playmobil hier gleich mit vollem Schub seinen Start in das Lizenz-Geschäft hinlegen will. Der Händler spricht vom "größten und luxuriösesten Playmobil-Spielset, das es bisher gab". Das Set ist 101 cm lang und 40 cm breit, über der Brücke und am Maschinenraum erlauben Öffnungen den Blick ins Innere. Wichtig ist natürlich auch die originalgetreue Besatzung: An Bord finden sich Captain Kirk, Mr. Spock, Dr. McCoy, Scotty, Uhura, Sulu und Chekov als Figuren wieder. Dass Playmobil auch noch an sechs Tribbles denkt, sollte einige Nerd-Herzen auf jeden Fall noch höher schlagen lassen.Und dann versteht der Hersteller auch, dass dieses Set wohl nicht nur bei Kindern, sondern vor allem auch bei Junggebliebenen einen Platz in der Sammlung finden wird. Für das fachgerechte Zurschaustellen sind ein Kabel mit Deckenaufhängung oder ein Ständer vorgesehen. Zählt man noch die diversen Einrichtungsgegenstände, kommen hier insgesamt 136 Teile zusammen.Zu guter Letzt kann der Nachbau des 1966er-Vorzeige-Raumschiffs bei seinem Neuauftritt im Playmobil-Gewand natürlich nicht auf moderne Technik verzichten. Im Schiff sind diverse Lichter sowie Boxen integriert, über Bluetooth 4.0 und eine "exklusive App" - weitere Informationen fehlen hier noch - wird man also in Sachen Effekten zum Captain.Das erste Star Trek-Set von Playmobil verspricht durchaus viel, ruft dafür aber auch einen stolzen Preis auf. Wir werden euch auf jeden Fall sofort mit einem Update versorgen, wenn Playmobil hier offizielle Informationen wie Euro-Preise und ein Release-Date für Deutschland liefert. Bis dahin hat das letzte Wort Mr. Spock: "Faszinierend!"