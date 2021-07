FritzRepeater-Update verbessert Mesh-Funktion, fixt Sicherheitslücke

Der Internet-Spezialist AVM ist derzeit "fleißig" und verteilt weitere Funktions-Updates. Neu kommt nun auch das Update auf FritzOS 7.27 für den FritzWLAN-Repeater 1750e. Besitzer dieses Geräts können nun aktualisieren und bekommen neue Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen.

Schwachstelle behoben

Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.27 Automatische Einrichtung einer LAN-Verbindung des FritzRepeaters zu einer FritzBox mit Mesh verbessert

Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)

Verbesserte WLAN-Stabilität und Leistung Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.27

Verbesserung - System-Stabilität verbessert

Verbesserung - WLAN-Stabilität verbessert

Verbesserung - Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)

Verbesserung - Dauer des Verbindungsaufbaus zur FritzBox nach Tastendruck (WPS) deutlich reduziert

Verbesserung - Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert

Verbesserung - Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert

Verbesserung - Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet

Verbesserung - Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl

Verbesserung - Stabilität des WLAN-Gastzugangs verbessert

Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Behoben - Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben - In manchen Fällen wurde nach der Verbindung über WPS die 5 GHz Verbindung zunächst nicht aufgebaut

Behoben - Sekundenlange Unterbrechung der Datenübertragung bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz bei ungünstiger Positionierung des FritzRepeaters

Behoben - Verminderte maximale Durchsatzrate bei Nutzung mit aktuellen Apple iOS und MacOS Geräten behoben

Behoben - Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig

Behoben - Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde

Behoben - Bei Erkennung von parallel laufenden WPS-Anmeldungen wurden diese nicht zuverlässig beendet

Behoben - Die Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering

Behoben - Unzutreffender Hinweis auf die Übernahme des FritzBox-Kennworts bei einem nicht für Mesh aktivierten Repeater

Behoben - Wurde in den Netzwerkeinstellungen zwischen verschiedenen Einstellungen hin- und hergewechselt, wurden Änderungen nicht übernommen

Behoben - Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar

Behoben - Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt

Behoben - Unbeabsichtigte Anzeige der LAN-Anschluss-Einstellungen

Behoben - Mehrfache Aufforderung zur Kennwortvergabe

Behoben - Falsche Zeitangabe bei der Anzeige des letzten FritzOS-Updates

Verbesserung - Stabilitätsverbeserungen

Behoben - In seltenen Fällen kam es im 5-GHz-Band zu mehrfachen Radarwartezeiten mit anschließendem Verbindungsverlust

Behoben - In seltenen Fällen ging die 5-GHz-Verbindung zur FritzBox verloren

Behoben - Beim Wechsel des WLAN-Standards von "11a+n" auf "11n+ac" traten fallweise Probleme bei der Belegung von Kanälen auf

Behoben - Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit

Firmware jetzt aktualisieren

AVM hat die neue Version 7.27 mit vielen Änderungen und Verbesserungen jetzt auch für den FritzRepeater 1750e gestartet. Damit erhält das kleine Geräte für die Netzwerkerweiterung im Heimnetzwerk auch einige weitere Funktionen: So wurde die automatische Einrichtung einer LAN-Verbindung des Repeaters zu einer FritzBox mit Mesh verbessert. Außerdem gibt es einen neugestalteten Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke). Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Anzeige von System-Ereignissen.Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen von FritzBox und FritzRepeatern und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, neue Updates schnellstmöglich durchzuführen. In diesem Update gibt es auch eine sicherheitsrelevante Änderung: AVM hat mehrere Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben. Diese Sicherheitslücke war unter dem Namen "Fragattack" bekannt geworden und wird nach und nach für alle AVM-Geräte geschlossen. Weitere Änderungen in FritzOS 7.27 findet ihr in den Release-Notes:Informationen zu dem Update für den Repeater kann man sich auch von der AVM-Webseite holen . Dort findet man Tipps zum Aktualisieren und Hilfe, falls irgendetwas nicht funktioniert. Wenn der Repeater mit einer FritzBox verbunden ist, kann man die Benutzeroberfläche über die Mesh-Übersicht des Routers mitaufrufen (fritz.box). Das Update findet man dann in der Heimnetzwerk-Übersicht im "Assistenten" unter dem Stichwort "Update" oder "Firmware aktualisieren".