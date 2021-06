FritzOS 7.27: AVM stellt Update für weiteren WLAN-Repeater bereit

Für den FritzRepeater 3000 bringt der Start in die Woche auch ein neues Update mit sich. AVM stellt für seinen WLAN-Erweiterer das Update auf FritzOS 7.27 bereit, dessen langer Change-Log für Nutzer einige Verbesserungen und Neuerungen verspricht.

Up in die UI

Anpassungen mit FritzOS 7.27 für den FritzRepeater 3000:

Automatische Einrichtung einer LAN-Verbindung des FRITZ!Repeaters zu einer FRITZ!Box mit Mesh verbessert [1]

Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)

Verbesserte WLAN-Stabilität und Leistung **Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.27**

Verbesserung: System-Stabilität verbessert

Verbesserung: WLAN-Stabilität verbessert

Verbesserung: Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)

Verbesserung: Dauer des Verbindungsaufbaus zur FRITZ!Box nach Tastendruck (WPS) deutlich reduziert

Verbesserung: Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert

Verbesserung: Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert

Verbesserung: Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet

Verbesserung: Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl

Verbesserung: Stabilität des WLAN-Gastzugangs verbessert

Behoben: Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Behoben: Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben: In manchen Fällen wurde nach der Verbindung über WPS die 5 GHz Verbindung zunächst nicht aufgebaut

Behoben: Sekundenlange Unterbrechung der Datenübertragung bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz bei ungünstiger Positionierung des FRITZ!Repeaters

*Behoben: Verminderte maximale Durchsatzrate bei Nutzung mit aktuellen Apple iOS und MacOS Geräten behoben

Behoben: Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig

Behoben: Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde

Behoben: Bei Erkennung von parallel laufenden WPS-Anmeldungen wurden diese nicht zuverlässig beendet

Behoben: Die Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering

Behoben: Unzutreffender Hinweis auf die Übernahme des FRITZ!Box-Kennworts bei einem nicht für Mesh aktivierten Repeater

Behoben: Wurde in den Netzwerkeinstellungen zwischen verschiedenen Einstellungen hin- und hergewechselt, wurden Änderungen nicht übernommen

Behoben: Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar

Behoben: Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt

Behoben: Unbeabsichtigte Anzeige der LAN-Anschluss-Einstellungen

Behoben: Mehrfache Aufforderung zur Kennwortvergabe

Behoben: Falsche Zeitangabe bei der Anzeige des letzten FRITZ!OS-Updates

Behoben: In seltenen Fällen kam es im 5-GHz-Band zu mehrfachen Radarwartezeiten mit anschließendem Verbindungsverlust

Behoben: In seltenen Fällen ging die 5-GHz-Verbindung zur FRITZ!Box verloren

Behoben: Beim Wechsel des WLAN-Standards von "11a+n" auf "11n+ac" traten fallweise Probleme bei der Belegung von Kanälen auf

In der letzten Woche konnten wir euch darüber informieren, dass die FritzBoxen 4040 und 7430 und die Zusatzgeräte FritzPowerline 1260 und 1260E, sowie der FritzRepeater 2400 von AVM das Update auf FritzOS 7.27 erhalten hatten - und es damit einiges für Nutzer auszuprobieren gab. Genau diese Empfehlungen können wir jetzt auch wieder für den FritzRepeater 3000 aussprechen. Wer sich gerne mit Neuerungen seiner AVM-Geräte beschäftigt, bekommt mit dem vor Kurzem veröffentlichen Change-Log einigen Lesestoff geboten, im Anschluss aber natürlich auch unsere erste Analyse.Bei einem prüfenden Blick fallen hier einige Sachen ins Auge. Mit dem Update schraubt AVM an der automatischen Einrichtung zwischen Repeater und FritzBox. Das soll sich unter anderem in einer deutlich reduzierten Verbindungszeit nach WPS-Aktivierung zeigen. Ein neuer Assistent nimmt den Nutzer bei der Einrichtung und beim Wechsel der Zugangsarten an die Hand. Für Besucher im heimischen Netz erfreulich: Die Entwickler wollen auch den WLAN-Gastzugang, der über den Repeater weitergereicht wird, verbessert haben.Auch über die Behebung des ein oder anderen ärgerlichen Fehlers kann man sich freuen. Vor dem Update auf FritzOS 7.27 hatte sich der Repeater bei Verbindung über WPS am Aufbau der 5 GHz Verbindung verschluckt. Diese Macke soll jetzt ebenso behoben sein, wie das Fehlverhalten bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz, dass zu Verbindungsunterbrechungen geführt hatte. Für Mac und iOS-User eine dringende Nachbesserungen: Ein Fehler wurde behoben, der die maximale Durchsatzrate bei iOS und MacOS-Geräten verringert hatte. Ansonsten kümmert sich das Update um viele kleine Anzeige- und Anmelde-Fehler.FritzOS 7.27 für den FritzRepeater 3000 kann man wie bei Fritz-Geräten üblich am einfachsten über die Nutzeroberfläche des Routers beziehen. Unter dem Punkt Heimnetz, Mesh finden sich alle Informationen zu Zusatzgeräten im Netz und deren aktuellen Software-Status. Im Anschluss die gesamten Release-Notes: