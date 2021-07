Samsung startet Kreuzzug wegen frühen Leaks zu neuen Galaxy-Geräten

Samsung hat es satt. Der Elektronikkonzern hat begonnen, in mehreren Bereichen gegen die unautorisierte Verbreitung von Vorabinformationen zu seinen neuen Produkten vorzugehen. Aktuell verschwinden diverse "Leaks" zu neuen Samsung Galaxy-Geräten aus dem Netz.

Breites Vorgehen gegen Leaks?

Wer derzeit versucht, sich eines der von verschiedenen Quellen veröffentlichten Videos zu den neuen Samsung-Smartphones anzuschauen, die Anfang August im Rahmen eines Unpacked-Events erstmals offiziell präsentiert werden sollen, merkt schnell, dass daraus eher nichts wird. Samsung hat die Videos augenscheinlich entfernen lassen, wie die entsprechende Meldung mitteilt.Laut informierten Quellen hat Samsung tatsächlich begonnen, gegen eine Reihe von Publikationen vorzugehen, die kürzlich mehrfach Marketing-Bilder zum neuen Samsung Galaxy Z Fold3 , dem Samsung Galaxy Z Flip3 und den Samsung Galaxy Watch4 Smartwatches veröffentlicht haben. Hintergrund ist, dass diese natürlich nicht mit offizieller Zustimmung publiziert wurden.Bemerkenswert war bei der jüngsten Leak-Welle nicht nur, dass es eine sehr hohe Schlagzahl gab, durch die innerhalb eines kurzen Zeitraums viele Veröffentlichungen erfolgten. Ebenso auffällig war, dass die entsprechenden Artikel fast ausschließlich von indischen Websites kamen, die sie meist dazu nutzen, ihre anderweitigen Angebote wie etwa Preisvergleiche zu promoten.Einige Beobachter gehen davon aus, dass die im Zuge der Leaks veröffentlichten Marketing-Materialien von Samsung praktisch allesamt aus einer zentralen Quelle stammen, die bei einem großen Netzbetreiber vermutet wird. Dafür spricht auch, dass die Bilder mehr als einen Monat vor der offiziellen Präsentation durch den Hersteller im Netz aufgetaucht sind.Für die beteiligten Publikationen ist die Vorabveröffentlichung der Samsung-Leaks ein Spiel mit dem Feuer. So wird ihr durchaus kommerzieller Betrieb zu einem gewissen Teil auch von Samsung mitfinanziert, weil das Unternehmen über seine Marketing-Abteilung und Niederlassungen immer wieder verschiedene Werbemaßnahmen über die gleichzeitig als Leak-Berichterstatter agierenden Websites ausführt. Die so entstehende Abhängigkeit könnte also für die Betreiber Folgen haben, was ihre Einnahmen aus Samsung-Werbung betrifft.