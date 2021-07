Samsung Galaxy Watch 4: Erste Bilder der "Classic"-Version geleakt

Nachdem erste Bilder der neuen Samsung Galaxy Watch 4 bereits in der letzten Woche aufgetaucht sind, zeigt ein weiterer Leak jetzt die "Classic"-Version der Uhr mit One UI Watch. Die Highlights: Eine drehbare Lünette, Gehäuse aus Edelstahl und größere Zifferblätter.

Drehbare Lünette, Edelstahl-Versionen und bis zu 46-mm-Gehäuse

Android Headlines

Die im August erwartete Samsung Galaxy Watch 4 soll scheinbar auch dieses Jahr in gleich mehreren Editionen gegen die Apple Watch Series 6 und den ebenfalls für Herbst geplanten Nachfolger Series 7 antreten. Diese Annahme geht aus Bildern einer Classic-Version der neuen Smartwatch hervor, die den Blogger von Android Headlines vorliegen. Im Gegensatz zum kürzlich durchgesickerten Marketing-Material der Galaxy Watch 4, erinnert das hier gezeigte Modell tatsächlich eher an den klassischen statt sportlichen Look der Baureihe.Während die zurückliegenden Leaks sogar mit einer Galaxy Watch 4 Active in Verbindung gebracht wurden, bietet die mögliche Classic-Version ein bekanntes Design. So könnte Samsung hier unter anderem erneut auf eine drehbare Lünette und mindestens zwei Seitentasten setzen, um die Fingerfertigkeit der Nutzer auf dem weiterhin kleinen Touchscreen nicht unter Beweis stellen zu müssen. Laut den vorliegenden Informationen soll die Smartwatch in drei Größen erscheinen - 42, 44 und 46 Millimeter. Ebenso rechnet man mit den drei "Farben" Schwarz, Weiß und Grau.Über die technischen Daten der Samsung Galaxy Watch 4 Classic ist derzeit nur wenig bekannt. Man geht davon aus, dass die Smartwatch-Familie über eine MIL-STD 810G-Zertifizierung verfügt und eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM aufweisen wird. Weiterhin ist sowohl von Gehäusen aus Aluminium als auch Edelstahl die Rede, dessen Displays wahlweise von Gorilla Glass DX respektive DX+ geschützt werden sollen. Abschließend wird die Galaxy Watch 4 eines der ersten Modelle sein, die über das neue One UI Watch-Betriebssystem auf Basis von Google Wear anstelle von Tizen OS verfügen.Wann und zu welchem Preis die Samsung Galaxy Watch 4-Familie in Deutschland erscheinen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.