Knaller-Tarif: o2 Unlimited Max - Echte LTE-Flat jetzt für nur 30 Euro

Unlimited: Bei Mobilfunkanbietern wird dieser Begriff zum immer wichtigeren Schlagwort für alle Nutzer mit großem mobilen Surf-Bedürfnis. O2 bietet jetzt einen Klassiker ohne feste Bindung zum deutlich günstigeren Preis an: Monatlich kündigen, unbegrenzt surfen, 50 Prozent Rabatt.

O2 Free Unlimited Max ab sofort wieder im Deal erhältlich

Kleines Extra noch im Anhang

Unbegrenzte LTE Internet-Flat (mit bis zu 225 Mbit/s)

FLAT - Telefonie & SMS

FLAT - EU Roaming

VoLTE & WiFi Call fähig

9,99€ Anschlusspreis

monatlich nur 29,99 EUR statt 59,99€

inkl. 4 Monate Deezer gratis

O2 Free Unlimited Max 29,99 Euro im Monat

Man kann es klar so sagen: Zum Start der Unlimited-Tarife waren diese unverschämt teuer. Doch die Dynamik im Mobilfunkmarkt bringt mit sich, dass bei solchen Angeboten schnell der Preis nach unten korrigiert wird. O2 bietet mit dem Free Unlimited Max-Tarif einen seiner besten und umfassendsten Premium-Tarife im LTE-Netz und gewährt jetzt für kurze Zeit einen deutlichen Rabatt von 50 Prozent auf den sonst üblichen Monatspreis von 60 Euro.Der Deal ist also: 30 Tage, 30 Euro, unbegrenzte Daten, jederzeit mit Frist von 2 Wochen kündbar. Obendrauf gibt's die Flat-üblichen Beigaben wie unbegrenzte Telefonie & SMS (Allnet), uneingeschränktes EU Roaming sowie VoLTE & WiFi Call.Für Nutzer natürlich entscheidend ist dabei die Netzanbindung sowie Datenrate. Bei Letzterem sagt O2 in der Spitze 225 Mbit/s im LTE-Netz zu, wie bekannt werden diese Werte aber nur selten so erreicht, unabhängige Stellen sehen für das deutsche Netz eher Durchschnittswerte im zweistelligen Bereich. Für die Anbindung und Netzverfügbarkeit können wir unteren anderem den Online-Netzcheck von O2 empfehlen, der auch zwischen Versorgung in Gebäuden und im Freien sowie den verschiedenen Netzbändern von 2G bis 5G unterscheidet.Und was muss man noch wissen? Zum Start in den Tarif berechnet O2 10 Euro Anschlusspreis, außerdem wird das Angebot mit einem kostenlosen Deezer Premium-Abo für 4 Monate verknüpft. Für solche Anhängsel gilt natürlich immer: In der freien Zeit ganz nett, vor Ablauf der Testphase gilt es bei Nichtgefallen, die Kündigung nicht zu vergessen. Die ist hier aber auch monatlich möglich. Wie immer gilt bei Mobilcom-Debitel-Angeboten außerdem: Die Bestellung erfolgt unter Angabe persönlicher Daten und ist nur mit Bankdaten möglich.