Der O2-Hammer: 20 GB LTE-Tarif mit Allnet-Flat für nur 12,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Mobilcom-Debitel startet ab sofort mit dem O2 Free M-Tarif, der neben einer Allnet-Flat großzügige 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz der Telefonica bietet. Monatlich werden für den 24-Monate-Vertrag durch eine Rabattaktion nur 12,99 Euro fällig.

Alles drin: 20 GB Daten, Flatrate und Erstattung der Anschlussgebühr

20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming

O2-Netz der Telefonica mit VoLTE und WLAN-Calls

Grundgebühr: 12,99 Euro pro Monat

Anschlusspreis: 39,99 Euro (entfällt bei SMS)

Vertragslaufzeit von 24 Monaten

20 GB LTE-Flat für nur 12,99 Euro / Monat

Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag ist und das O2-Netz der Telefonica Deutschland bevorzugt, der kann sich heute das Mobilcom-Angebot des so genannten O2 Free M genauer ansehen. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren steht Interessenten ein monatliches Datenvolumen mit einer Kapazität von 20 GB zur Verfügung. Die LTE-Geschwindigkeiten sind dabei kaum gedrosselt und liegen bei bis zu 225 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. Voice over LTE (VoLTE) und WLAN-Calls werden ebenfalls unterstützt.Der O2 Free M von Mobilcom-Debitel bietet weiterhin eine Allnet-Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen Fest- sowie Mobilfunknetze und bekanntlich ist auch das EU-Roaming enthalten. Die Grundgebühr beträgt nach einem Rabatt in Höhe von 57 Prozent jetzt nur noch 12,99 Euro pro Monat über den gesamten Vertragszeitraum. Normalerweise werden für diesen Tarif monatlich 30 Euro fällig. Die Anschlussgebühr beträgt 39,99 Euro, entfällt jedoch, wenn Kunden zwei Wochen nach der Aktivierung eine SMS mit dem Text "AG Online" an die Rufnummer 22240 senden.On top legt Mobilcom-Debitel ein zweimonatiges Abonnement für den Zeitungen- und Zeitschriften-Dienst Readly, der abseits des O2 Free M-Deals üblicherweise mit monatlich 9,99 Euro zu Buche schlagen würde. Sollte eine Verlängerung des Readly-Abos nicht gewünscht sein, müssen Kunden innerhalb von 60 Tagen daran denken, dieses zu kündigen. Wann das Angebot des Mobilfunk-Discounters endet, ist derzeit nicht bekannt. Man sollte jedoch davon ausgehen, dass die Rabattaktion wie üblich nur für wenige Tage zur Verfügung steht.