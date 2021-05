O2 Internet-to-Go: Reine Datentarife ohne Bindung, zahlen und nutzen

Es soll ein Datentarif für Tablet oder andere mobile Anwendungen sein? O2 bietet mit den Internet-to-Go-Tarifen passende Angebote mit interessanter Wahl: flexibel Laufzeit und Unlimited Daten oder einmal zahlen und 365 Tage 30 GB versurfen. Nettes Extra: Günstige Mobile-Router.

Datentarife, die man spontan einen gewissen Zeitraum nutzen und dann einfach wieder vergessen kann, können in viele Situationen sehr praktisch sein. Das wichtigste für eine entspannte Nutzung ist dabei ein klarer Überblick über die Bedingungen. In dieser Hinsicht bietet O2 mit Internet-to-Go auf jeden Fall aufgeräumte Angebote, die sich gut als reine Datenanbindung für Tablets, Laptops oder Mobile-Router eignen. Für uns die wichtigste Eigenschaft, für eine entspannte Nutzung: O2 verzichtet vollständig auf die weit verbreitete Praxis der automatischen Verlängerung - hier wird die Leistung bezahlt und genutzt, fertig.Bei dem Tarif O2 my Prepaid Internet-to-Go bedeutet das: Einmalig 50 Euro bezahlen, 365 Tage insgesamt 30 GB nutzen, danach läuft der Tarif aus. Die einfache Rechnung: Hier bekommt man für umgerechnet 4,17 im Monat durchschnittlich 2,5 GB Surfvolumen - die 30 Gigybate kann man sich dabei übers Jahr frei einteilen. EU-Roaming macht das Paket natürlich auch für den Urlaubseinsatz im europäischen Ausland interessant.Und dann bietet O2 aktuell auch noch eine recht attraktive Option: für 30 Euro Zuzahlung gibt's den Hosentaschen-tauglichen Huawei E5576 WLAN-Router Huawei E5576 zum Tarif dazu - der kostet im WinFuture-Preisvergleich aktuell rund 48 Euro. Mit oder ohne den Router: O2 berechnet bei Bestellung immer 5 Euro Versandkosten, einen Anschlusspreis gibt es hier nicht.Mit o2 my Internet-to-Go spricht man dann Nutzer an, die sich einen noch deutlich flexibleren Umgang mit ihrem Datentarif wünschen, bei Nutzung aber nicht im Surfvolumen beschränkt sein wollen. Auch hier kostet der Einstieg 50 Euro, andere Fixkosten oder eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Im ersten Monat gewährt O2 außerdem eine Monatsflat mit unlimitiertem Datenvolumen. Nach dem ersten Monat bleibt dann eine einfache Wahl:Auch hier gilt: Alle Optionen sind Unlimited und mit FullSpeed, also nicht im Datenvolumen beschänkt und laufen jeweils zum Ende automatisch aus. O2 bietet hier den kompakten Mobile-Router ZTE MF920U4 als Hardware-Option, mit 30 Euro Aufpreis liegt der immerhin 5 Euro unter dem aktuellen Marktpreis