Mit Rabatt & Streaming-Bonus: Unlimited O2 Homespot über LTE und 5G

Internet über LTE und 5G mit unbegrenztem Datenvolumen: Genau das bietet O2 bei seinen "my Home"-Tarifen ab 15 Euro im Monat. Die Laufzeit ist flexibel wählbar, auf Wunsch gibts auch den passenden LTE & 5G Router. Netter Bonus: 12 Monate Netflix oder Sky Ticket gratis.

O2 will das Mobile-Zuhause-Internet mit my Home schmackhaft machen

24 Monate Laufzeit: 19,99 Euro monatlich im ersten Jahr, danach 29,99 Euro

Keine Laufzeit: 29,99 Euro monatlich

Hardware-Optionen: 4G-Homespot kostet mtl. 4,99 Euro, 5G-Router kostet einmalig 19 Euro sowie mtl. 20 Euro

Tarif kann in anderen, LTE-fähigen Router verwendet werden

Unbegrenztes Datenvolumen mit 50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload

Anschlusspreis: Aktuell 34,99 Euro statt 69,99 Euro

Ein Jahr Streaming-Dienst nach Wahl gratis, auch für Bestandsabos

Weitere Rabatte und Extras

Unbegrenzt Zuhause mit LTE / 5G surfen

Nach Anfangsschwierigkeiten mit begrenzten Datenvolumen hat sich Internet für das Zuhause, das über Mobilfunk realisiert wird, mittlerweile zu einer echten Alternative entwickelt - die passende Netzabdeckung natürlich vorausgesetzt. O2 stellt sein Angebot in diesem Bereich unter die Überschrift " Homespot & Festnetz über LTE und 5G " und liefert mit dem Tarif " O2 my Home M " aktuell ein interessantes Paket für den Heimzugang über das Mobilfunknetz.Und dann wird es für O2-Bestandskunden und Junge Leute / 60Plus dank Kombi-Vorteilen und Rabatten bei dem Laufzeitvertrag noch einmal ein bisschen günstiger. Wer bereits einen O2-Mobilfunkvertrag nutzt, bekommt pro Monat noch einmal 10 Euro Nachlass. Für alle Kunden bis 29 Jahre und ab dem 60. Lebensjahr gibt es in den ersten 12 Monaten 10 € Rabatt und danach 5 € monatlich Rabatt.Zu guter Letzt macht O2 den Tarif O2 my Home M dann noch mit einem Streaming-Extra für begrenzte Zeit schmackhaft. Hier gibt es für 12 Monate Sky Ticket , O2 TV oder das Basis-Abo von Netflix gratis dazu. Bei Letzterem ist es möglich, den Wert der Aktion auf bestehende Abos gutzuschreiben.