Amazon-Gründer Jeff Bezos schießt sich am 20. Juli selbst ins All

Neben Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk träumt auch Amazon-Gründer Jeff Bezos davon, dass die Menschen bald fast schon selbstverständlich ins All fliegen. Jetzt hat Bezos angekündigt, dass er selbst im Juli auf dem ersten Weltraumflug seiner Firma Blue Origin abheben will.

Bezos fliegt zusammen mit seinem Bruder Mark

Blue Origin

Wie der Amazon-Gründer heute über Instagram mitteilte, will er am 20. Juli 2021 bei der ersten Weltraummission des ebenfalls von ihm gegründeten Unternehmens Blue Origin teilnehmen, bei der Passagiere an Bord sein sollen. Bezos wird dabei unter anderem von seinem Bruder Mark und dem Gewinner einer Auktion für einen Platz auf diesem Flug begleitet, heißt es.Er habe bereits seit er fünf Jahre alt war davon geträumt, einmal ins All zu fliegen, so Bezos in seinem Instagram-Post. Am 20. Juli werde er diese Reise zusammen mit seinem Bruder antreten, der auch sein bester Freund sei, erklärte der Amazon-Boss weiter. Derzeit läuft außerdem die Versteigerung eines weiteren Platzes auf diesem Flug.Die geplante Reise ist ein Flug in den unteren Orbit, bei dem eine "New Shepard" genannte Rakete für rund 11 Minuten unterwegs sein soll. Die Passagiere erreichen dabei eine Höhe von rund 100 Kilometern, bevor sie wieder in die Atmosphäre eintreten und zur Erdoberfläche zurückkehren sollen. Bezos wäre dann der erste einer Gruppe von Multimilliardären, die sich derzeit mit dem Thema kommerzieller Raumflüge beschäftigen, der auch tatsächlich selbst einen Flug unternimmt.Jeff Bezos wird seinen Flug nur gut zwei Wochen nach dem Ende seiner Zeit an der Spitze von Amazon antreten. Vor kurzem hatte er angekündigt , die Position des CEOs des weltgrößten Online-Versenders abgeben zu wollen. Zum 5. Juli 2021 übernimmt der Manager Andy Jassy diesen Posten. Ob die Entscheidung zur Aufgabe des CEO-Postens bei Amazon mit dem geplanten Flug ins All im Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.