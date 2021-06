Leak: Hinweise zu neuen WatchOS-Apps im App Store aufgetaucht

Kurz vor dem Start der Entwicklerkonferenz WWDC sind neue Details zu der kommenden WatchOS-Version 8 an die Öffentlichkeit gelangt. Aus einem Leak geht hervor, welche Apps das Wearable-Betriebssystem mit sich bringt. In den nächsten Tagen dürfte Apple das OS vorstellen.

'Mind' soll die Atmen-App ablösen

Apple könnte 'Meine Geräte suchen' als Standalone-App veröffentlichen

Wie aus einem Bericht von MacRumors hervorgeht, hat der Entwickler Khaos Tian Hinweise im App Store entdeckt, die auf neue native Anwendungen für Apple WatchOS 8 hindeuten. Einer Manifest-Datei zufolge sollen die Tipps- und die Kontakte-App für die Smartwatch er­schei­nen. In der Datei werden "com.apple.NanoTips" und "com.Apple.NanoContacts" auf­ge­führt. Bei Nano handelt es sich um den internen Codenamen für Apple Watch-Anwendungen.Darüber hinaus lässt sich in dem Dokument die Bezeichnung "com.Apple.Mind" finden. Dabei handelt es sich um eine App, die bislang noch nicht von dem Unternehmen angeboten wird. Da hier kein spezieller Codename auftaucht, dürften die entsprechende Anwendungen auf verschiedenen Apple-Plattformen wie WatchOS und iOS zur Verfügung stehen. Laut Mark Gurman stellt die Mind-App eine neue Version der Atmen-App dar. Weshalb Apple sich dazu entschieden hat, die Funktionen unter einem neuen Branding zu veröffentlichen, ist unklar.Die letzte neue Bezeichnung in der Manifest-Datei "com.apple.findmy.finditems" deutet darauf hin, dass Apple seinen Tracking-Dienst als eigenständige App bereitstellen könnte.Bisher waren die eigenständigen Apps "Tipps" und "Kontakte" exklusiv für iPhones verfügbar. In WatchOS 7 wurden die Features im Betriebssystem untergebracht. Mit WatchOS 8 soll sich das ändern. Weitere Details dürfte Apple auf seiner Entwicklerkonferenz präsentieren.