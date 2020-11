iOS, WatchOS & Co.: Apple bringt Updates für alle Mobile-Systeme

Der Computerkonzern Apple hat Updates für alle Betriebssystem-Va­ri­an­ten veröffentlicht, die auf der Mobile-Plattform iOS basieren. Abgesehen von Macs können und sollten also quasi alle von Apple hergestellten Ge­rä­te heute mit einer Aktualisierung versehen werden.

Wichtiges HomePod-Update

Die Basis des Rundumschlags bildet dabei iOS 14.2. Damit hat die neueste Fassung der iPhone-Plattform also schon das zweite größere Update binnen weniger Wochen erhalten. Die Version 14 hat das Unternehmen immerhin erst am 16. September veröffentlicht. Große neue Features kommen in dieser Version nicht mit, es gibt aber trotzdem einige kleinere Verbesserungen.In iOS 14.2 und im nahezu identischen iPadOS 14.2 kommen so rund hundert neue Emojis dazu, des Weiteren auch acht neue Bildschirmhintergründe. Enthalten ist auch schon der Support für die neuen Lederhüllen des iPhone 12, in die MagSafe-Funktionen integriert sind. Weiterhin hat Apple die AirPlay-Bedienelemente und die Shazam-Integration ins Kontrollzentrum verbessert.WatchOS 7.1 bringt lediglich den Support der EEG-Funktion für Südkorea und Russland mit. Etwas interessanter ist die Update-Runde hingegen für Besitzer eines HomePod-Lautsprechers. Hier unterstützt die neue Betriebssystem-Version nun auch neue Features in Diensten wie Siri, Intercom und Home Theater. Darüber hinaus ermöglicht es die Installation von 14.2 nun auch die gleichzeitige Anbindung zweier Lautsprecher an die Apple TV 4K-Box, sodass man die Audiosignale der Filme in Stereo, Surround Sound und Dolby Atmos geliefert bekommen kann.Grundsätzlich ist aber auch die zügige Installation der neuen Betriebssystem-Versionen zu empfehlen, wenn die mitgelieferten neuen Features den User nicht interessieren. Denn enthalten sind wie immer auch Sicherheits-Patches und verschiedene Bug-Fixes, die dafür sorgen, dass die Geräte möglichst gut nutzbar bleiben und es nicht eines Tages ein böses Erwachen gibt. Installiert werden die neuen Versionen jeweils über die integrierten Update-Funktionen der Apple-Systeme.