Samsung Odyssey G7: Gebogener Gaming-Monitor ist ab Juni erhältlich

Schon am Anfang des Jahres hatte Samsung zwei neue Monitore, die der Odyssey-Reihe angehören, angekündigt. Nun hat der Elektronik-Her­stel­ler bekanntgegeben, dass der kleinere Odyssey G7 noch in diesem Monat ausgeliefert werden soll. Der Preis bleibt allerdings noch unbekannt.

1000R-Krümmung und QHD-Auflösung

Samsung

Der Samsung Odyssey G7 ist als Gaming-Monitor konzipiert und in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Während die eine Variante ein 27 Zoll großes Display besitzt, ist das andere Modell 32 Zoll groß. Der Bildschirm besitzt ein 16:9-Seitenverhältnis sowie ein ge­bo­ge­nes QLED-Panel. Mit einer Bildwiederholungsrate von 240 Hertz sowie einer Reaktionszeit von einer Millisekunde sollen vor allem Gamer von dem Monitor überzeugt werden.Die Auflösung des Monitors beträgt 2560 x 1440 Pixel. Damit löst das Display in QHD auf. Der Bildschirm verfügt über eine starke 1000R-Krümmung und ist mit G-Sync sowie FreeSync Premium Pro kompatibel. Die Helligkeit des Pa­nels beträgt 350 Candela pro Quadratmeter. Der Monitor ist HDR600-zertifiziert. Geräte kön­nen mit Hilfe von DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 oder USB 3.0 angeschlossen werden. Der Ody­ssey G7 soll noch in diesem Monat erworben werden können. Ein genaues Datum hat Sam­sung jedoch nicht genannt.Wann der größere Odyssey G9 verfügbar ist, bleibt aktuell noch unklar. Während es sich beim Odyssey G7 um einen 16:9-Bildschirm handelt, ist der Odyssey G9 mit einem Sei­ten­for­mat von 32:9 doppelt so breit. Womöglich wird der Release-Termin in den nächsten Woch­en bekanntgegeben. Sowohl zum Ody­ssey G7 als auch zum Odyssey G9 wurden bis jetzt noch keine offiziellen Preise genannt. Erste Händler listen die 27 Zoll-Variante des G7 für 670 Euro und die 32 Zoll-Variante für 820 Euro. Für den G9 könnten 1500 Euro fällig werden.