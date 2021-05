Umfrage: Was haltet Ihr von Android 12 und dem neuen Design?

Die erste Beta von Android 12 wurde letzte Woche veröffentlicht und das mobile Betriebssystem wagt die vielleicht größte optische Veränderung in seiner Geschichte! Die perfekte Gelegenheit, zu fragen, ob Ihr das neue Aussehen von Android 12 gut findet oder nicht.

Mögt Ihr das neue Design von Android 12 oder nicht?

lasst es uns wissen!

Das neue Design heißt " Material You " und stellt eine eine anpassungsfähigere Oberfläche, dar die "für Euch gemacht" ist. Zumindest behauptet Google dies auf der offiziellen Android 12 Beta-Seite . Die Änderungen betreffen dabei vor allem zwei Aspekte: Die Farbpalette, die für das System-Theme gilt und das Design / die Form der Widgets.Mir persönlich gefällt das, was ich in den Videos und anderen online verfügbaren Screenshots gesehen habe, bisher sehr gut. Aber einer meiner ehemaligen Kollegen und Pixel-Fan, der die Beta installiert hat, fand, dass das Standardmenü wie das Samsung-Menü seines Opas aussah, als er seine Brille nicht finden konnte.Nun, er hat mir den Gag auf Englisch erzählt, das war irgendwie lustiger. Aber dennoch sind die Änderungen des Designs umstritten. Deshalb wäre es interessant zu sehen, wie Ihr diese Frage entscheidet.Ausnahmsweise wird unsere Umfrage eine einfache "Ja oder Nein"-Frage sein. Ich möchte nur wissen, ob Ihr das neue Design von Android 12 mögt oder nicht. Das war's, keine Tricks.Vielen Dank im Voraus an alle Teilnehmer. Ich lade Euch dazu ein, Eure Entscheidungen in den Kommentaren zu erläutern. Ich weiß, ich bestehe immer darauf, aber es sind nun mal Eure detaillierten Meinungen, die zählen - viel mehr als die Statistiken.Ach, und eins noch: Wenn Ihr Ideen für neue Umfragen habt, die Ihr der Community vorschlagen möchtet,