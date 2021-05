Jubiläumsknaller: 20 GB LTE-Allnetflat für 20 Euro im Telekom-Netz

Sparhandy wird 21 Jahre und feiert das jetzt mit einem Super-An­ge­bots-Ta­rif im Telekom-Netz . Dabei gibt es ab sofort für gerade einmal 20 Euro monatlich eine Allnet-Flat für Telefon und SMS mit 20 GB LTE-Datenvolumen

Sparhandy verdoppelt das Datenvolumen

Übersicht Jubiläums-Tarif

High 10+10 GB LTE 25

Grundgebühr: 20 Euro monatlich

Kein Anschlusspreis

Laufzeit: 24 Monate

20 GB LTE mit 25 Mbit/s im Netz der Telekom

LTE 50-Option gibt's schon für 2,50 Euro mehr.

High-Tarif mit 20 GB für 20 Euro

Damit bekommt man aktuell ein echt günstiges Paket im Telekom-Netz und kann von der Netzqualität und Netzabdeckung profitieren, ohne so viel zu bezahlen, wie bei der Telekom selbst - dort zahlt ihr aktuell gut doppelt so viel. Der "High-Tarif"-Deal beinhaltet eine Gesprächs-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz. Ausgenommen sind jeweils Sonder-, Servicerufnummern und Weiterleitungen über die Mailbox. Auch für SMS gibt es die Allnetflat für den Versand in alle deutschen Netze.Dazu verdoppelt Sparhandy zum Jubiläum das Datenvolumen. Das Angebot gilt bis zum 30. Juni 2021. Statt regulär 10 GB LTE gibt es jetzt 20 GB LTE für die gesamte Nutzungsdauer des Vertrags. Die reguläre maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt dabei 25 Mbit/s, die Uploadgeschwindigkeit liegt bei 5 Mbit/s. Für 2,50 Euro mehr im Monat kann man auf LTE 50 mit 50 Mbit/s umsteigen. In den ersten 24 Monaten zahlt man zudem für den Tarif nur 20 Euro. Der Anschlusspreis entfällt im Rahmen der Aktion. Weitere Kosten entstehen nicht.Nach der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren steigt der Preis auf 30 Euro. Das Daten-Extra bleibt aber immer gleich. Der Vertrag verlängert sich um jeweils zwölf Monate, wenn nicht mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekündigt wurde.Bei einer Rufnummernmitnahme kann man sich noch einen Bonus in Höhe von 25 Euro sichern. Übrigens: Falls ihr doch gar nicht ein so großes Datenpaket benötigt, seid ihr in den anderen Tarif-Stufen schon ab 10 Euro im Monat mit dabei . Dafür gibt es aktuell die Allnet-Flat mit 5 GB LTE. Alternativ gibt es den High-Tarif mit Allnetflat und 10 GB LTE für 15 Euro im Monat. Bei beiden Tarifen gibt es ebenso das Upgrade auf LTE 50 für 2,50 Euro monatlich.