Erster Trailer: Apple stellt das neue iPad Pro mit M1-Chip offiziell vor

Technische Daten zum Apple iPad Pro (2021) Display Liquid Retina Display, 11 oder 12,9 Zoll, 2388 x 1668 Pixel und LED bei 11 Zoll, 2732 x 2048 Pixel und Mini-LED bei 12,9 Zoll, 600 Nits CPU Apple M1-Chip Arbeitsspeicher 8 bis 16 Gigabyte Speicher 128 Gigabyte bis 2 Terabyte Kamera 12 Megapixel (Weitwinkel) und 10 Megapixel (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) Konnektivität WiFi6 (AX), Bluetooth 5.0, USB-C, GPS + 5G optional Sensoren Face ID, LiDAR, 3-Achsen-Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Barometer, Beschleunigungsmesser, Kompass Maße 11 Zoll: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 12,9 Zoll: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Gewicht 466-470 Gramm (11 Zoll), 682-685 Gramm (12,9 Zoll) Akku 28,65 Wh (11 Zoll), 40,88 Wh (12,9 Zoll) Farben Silber, Space Grau Software iPad OS 14 Features Face ID, Apple-Pencil-Support, vier Lautsprecher, Nano- und eSIM (optional)

Wie erwartet hat Apple bei einem Online-Event die nächste Generation des iPad Pro prä­sen­tiert . Während das Design nahezu identisch zu den Vorgänger-Modellen ist, hat sich beim Blick auf die technischen Details einiges getan. Highlights sind der leistungsstarke M1-Chip und das Mini-LED-Display.Apple bietet das iPad Pro 2021 erneut in den Display-Größen 11 Zoll sowie 12,9 Zoll an, setzt nun jedoch auf ein Mini-LED-Panel, welches unter anderem einen deutlich höheren Kontrast (1:1.000.000) ermöglicht. Erstmals kommt in einem iPad der M1-SoC zum Einsatz, den Apple-Nutzer bereits aus dem aktuellen MacBook Pro kennen.Weiterhin hat Apple die Frontkamera verbessert, die nun 12 Megapixel bietet. Ebenfalls werden 5G und Thunderbolt unterstützt. Weitere Neuerungen fasst Apple im Werbevideo zusammen.