Bericht: Nintendo will so viele Switch-Konsolen bauen wie noch nie

Nintendo will die weiterhin hohe Nachfrage rund um seine Spielkonsole Switch mit einer erneuten Steigerung der Fertigungsmengen befriedigen. Laut einem Bericht aus Asien will Nintendo so viele Geräte produzieren wie noch nie zuvor.

Switch boomt auch im fünften Jahr

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia berichtet, will Nintendo in diesem Geschäftsjahr rund 30 Millionen Switch-Konsolen ausliefern. Das Unternehmen habe dazu Kontakt mit einer Reihe von Zulieferern aufgenommen, die ihrerseits Möglichkeiten prüfen sollen, wie man die Liefermengen für die nötigen Teile weiter steigern kann.Nintendo macht damit einen ungewöhnlichen Schritt für ein Produkt, das bereits seit fünf Jahren auf dem Markt ist. Seit der Einführung 2017 wurde die Nintendo Switch bereits rund 80 Millionen Mal verkauft. Sollte Nintendos Strategie, die Nachfrage zu befriedrigen, aufgehen, könnte man in diesem Jahr auf 110 Millionen verkaufte Einheiten kommen und damit die Wii übertreffen.Der Spielekonzern will noch in diesem Jahr eine neue Version der Switch auf den Markt bringen, die sich vor allem durch ein größeres Display und eine stärkere Nvidia-CPU vom aktuellen Modell unterscheidet. Durch die Steigerung der Leistung soll dann auch die Verwendung von 4K-Inhalten möglich werden.Bereits 2019 hatte Nintendo mit der Switch Lite eine abgespeckte, ausschließlich auf die mobile Nutzung ausgerichtete Variante seiner aktuellen Konsolegeneration eingeführt, um die Verkauffszahlen noch einmal anzukurbeln. Generell profitiert der Konzern massiv von der Coronavirus-Pandemie, die der Nachfrage rund um die Switch einen kräftigen Schub gegeben hat.Anders als die meisten Konkurrenten hat Nintendo kaum noch Probleme, die Switch in hohen Stückzahlen zu bauen. Nachdem man einige Engpässe zu überwinden hatte, läuft die Produktion inzwischen auf Hochtouren und soll auf absehbare Zeit gesichert sein.