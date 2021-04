Indie World: Nintendo kündigt viele weitere Spiele für die Switch an

Nintendo hat heute im Rahmen eines Livestreams zahlreiche neue Indie-Titel für die Hybrid-Konsole Switch vorgestellt. In der 20 Minuten langen Präsentation wurden Spiele von unterschiedlichen Entwickler-Studios ge­zeigt. Manche Games können schon jetzt erworben werden.

Fortsetzung von 'Oxenfree' angekündigt

Nintendo

Bei einem bereits verfügbaren Titel handelt es sich um "The Longing". Hier muss der Spieler 400 Tage in einer riesigen Höhle verweilen. Die Tage werden in Echtzeit gezählt. Das Spiel lässt den Spieler entscheiden, wie er seine Zeit verbringen möchte. Neben "The Longing" stehen auch das Comedy-Abenteuer "There is No Game" und der Plattformer "Fez" ab sofort für die Switch bereit. Im Nintendo eShop wird nun außerdem eine Demo-Version von "Never Yield", dessen Vollversion dann am 19. Mai das Licht der Welt erblicken soll, angeboten.Weitere Indie-Spiele, die noch in diesem Jahr für die Switch erhältlich sein werden, sind das Roadtrip-Abenteuer "Road 96", "Last Stop", "Hindsight", der Skateboard-Simulator "OlliOlli World", "TMNT: Shredders Revenge", "Cris Tales", "Aztech: Forgotten Gods", "Skul: The Hero Slayer", "Art of Rally", "KeyWe", "Labyrinth City", "Weaving Tides", ein Remake von "The House of the Dead", "Ender Lilies" und "Beasts of Maravilla Island". Der Action-Titel "GetsuFumaDen" soll erst 2022 erscheinen.Zuletzt hat der japanische Konsolen-Hersteller noch "Oxenfree 2: Lost Signals" angekündigt. Das Spiel wird vom Indie-Studio Night School entwickelt und soll noch in diesem Jahr vom Publisher MWM Interactive veröffentlicht werden. Ein genaues Release-Datum gibt es bislang allerdings nicht. Der zweite Teil des Abenteuers spielt fünf Jahre nach dem Original und soll mit einer Story, in der die Spieler tief in übernatürliche Geheimnisse eintauchen, punkten.Bei der letzten großen Direct-Übertragung im Februar hat Nintendo seine diesjährigen Switch-Highlights bekanntgegeben. Neben einer HD-Version von "Zelda: Skyward Sword" sollen demnächst Top-Titel wie "Splatoon 3" und "Mario Golf: Super Rush" für den Handheld-Hybriden erscheinen. Die Informationen zu der Direct haben wir hier zusammengetragen.