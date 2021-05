Mobilfunk-Netze: Schweiz und Österreich viel besser als Deutschland

Die von vielen Gebirgsregionen geprägten Landschaften Österreichs und der Schweiz sind trotz ungünstigerer Bedingungen mit besseren Mobil­funk-Infrastrukturen ausgestattet als Deutschland. Das ist das Fazit des neuen Tutela-Berichts.

A1 ist Speed-Sieger

Das Unternehmen, dass sich auf die Marktforschung in dem Sektor spezialisiert hat, kommt anhand der von ihm erhobenen Daten zu dem Schluss, dass Nutzer hierzulande öfter Ver­bin­dungs­probleme oder langsamere Verbindungen haben als die User in unseren deutsch­spra­chi­gen Nach­bar­ländern. Insbesondere bei den Bandbreiten hinken die hiesigen Anbieter noch hinterher.In den Bericht gingen so unter anderem 12 Millionen Messungen von Speedtest-Apps ein. Dabei wurden schon nur die besser ausgebauten Regionen berücksichtigt, in denen nicht nur ein Betreiber eine Infrastruktur unterhält, sondern auch Netze von anderen Anbietern er­reicht werden können. Das dient unter anderem auch dem Zweck, vergleichbare Er­he­bun­gen zwischen den einzelnen Netzbetreibern eines Landes durchführen zu können.In der Schweiz und in Österreich wurden dabei durchschnittliche Downstream-Bandbreiten von über 30 Megabit pro Sekunde verzeichnet. Die deutschen Mobilfunknetze kamen hingegen im Mittel nur knapp über 25 Megabit pro Sekunde hinaus. Dabei kann die Deutsche Telekom hierzulande noch das beste Ergebnis liefern: 31,5 Megabit pro Sekunde im Downstream und 13,8 Megabit pro Sekunde erzielte man hier im Upload. Vodafone und Telefonica müssen sich dahinter einordnen.Absoluter Spitzenreiter ist A1 aus Österreich: 40,1 Megabit pro Sekunde werden bei dem Anbieter verzeichnet, wenn Daten heruntergeladen werden. Allerdings können die deutschen Anbieter inzwischen eine etwas bessere Flächenabdeckung mit LTE bieten als ihre Kollegen in Österreich. Die Schweiz liegt aber auch hier ganz vorn. Interessanterweise haben hier die Kunden der Telekom die schlechtesten Werte erhalten - das kann aber auch daran liegen, dass sich eher Anwender für beispielsweise einen Telefonica-Vertrag entscheiden, die ohnehin seltener in schlecht versorgten Regionen unterwegs sind.