Signal-Entwickler: Hardware von Staatstrojaner-Firma offen für Hacks

Das amerikanische FBI, die Polizei und diverse andere Strafverfolgungs­be­hör­den in aller Welt nutzen Geräte des isrealischen Herstellers Celle­brite, um sich Zugriff auf Smartphones und andere mobile Geräte zu ver­schaf­fen. Mit deren Sicherheit ist es aber wohl nicht weit her.

Eigenprüfung deckt Lücken auf

Wie der Entwickler und CEO des sicheren Messenger-Diensts Signal, Moxie Marlinspike, jüngst in einem Blog-Eintrag verlauten ließ, können die zur Auswertung von Daten von mobilen Endgeräten verwendeten Produkte der Firma Cellebrite unter Umständen leicht selbst zum Ziel von Angriffen werden.Der Signal-Chef hatte sich jüngst eine Ladung Cellebrite-Geräte zugelegt, mit denen Ermittler normalerweise versuchen, Daten wie etwa Anruflisten, Textnachrichten, Kontakte oder auch Fotos und Videos von Smartphones auszuwerten. Die Geräte werden vor allem deshalb verwendet, weil sie auch bei gesperrten Smartphones Zugang verschaffen können. So lautet jedenfalls das Versprechen des Herstellers.Marlinspike hatte sich die Cellebrite-Geräte zugelegt, um sie näher unter die Lupe zu nehmen. Dabei stellte er fest, dass der Hersteller wohl selbst nicht viel Wert auf die Sicherheit seiner Produkte legt. Die Software der Geräte sei durchaus angreifbar und es sei einfach, auf Smartphones spezielle Dateien abzulegen, um sie vor Zugriffsversuchen mit Cellebrite-Hardware zu schützen.Unter anderem sei er bei der Analyse der Geräte von Cellebrite auch auf Code von Apple gestoßen, durch dessen Verwendung sich der Anbieter der kommerziellen Hacking-Hardware durchaus rechtlichen Risiken ausgesetzt sehen könnte, hieß es weiter. Dies gelte unter Umständen auch für Behörden und andere Nutzer der Produkte.Cellebrite und Signal waren im letzten Jahr aneinander geraten, als die Software der Geräte des isrealischen Anbieters aktualisiert wurde, um mit ihnen auch an Nachrichten zu gelangen, die auf Smartphones mit Hilfe von Signal verschickt wurden.