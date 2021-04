Amazon Eero 6: Neue Mesh-Router mit Wi-Fi 6 & Zigbee ab 149 Euro

Amazon kündigt den Deutschland-Start neuer WLAN-Mesh-Systeme der Marke Eero an, die mit Wi-Fi 6 und integriertem Zigbee-Hub ab sofort für 149 Euro erhältlich sind. Neben dem Eero 6-Router werden zusätzliche Repeater angeboten, die das Signal auf bis zu 460 m² verstärken.

Eero 6: Router, Repeater und Bundles starten ab 149 Euro

Amazon

Das vor sieben Jahren gegründete und im Februar 2019 von Amazon übernommene Un­ter­neh­men Eero trat hierzulande bislang eher unscheinbar auf, obwohl die Router und Mesh-Systeme bereits seit geraumer Zeit im Online-Shop des Versandhändlers geführt werden. Knapp sechs Monate nach der Markteinführung in den USA schafft es nun auch die Eero 6-Familie nach Deutschland, die nicht nur als klassisches Mesh-System Fuß fassen möchte, sondern auch als Erweiterung des Smart Homes in Kombination mit dem Alexa-Ökosystem.Für 149 Euro verkauft Amazon den Eero 6-Router, der laut Hersteller eine Wi-Fi-6-Abdeckung von bis zu 140 Quadratmetern bei einem Datendurchsatz von bis zu 900 Mbit/s erreichen soll. Zusätzlich wird ein Zigbee-Hub integriert, der zu vielen Smart-Home-Geräten kom­pa­ti­bel ist und sich ähnlich der Echo-Lautsprecher vergleichsweise einfach mit Alexa und den passenden Skills verbinden lässt. Die komplette Einrichtung erfolgt über die passende Eero-App. Der Dual-Band-Router verfügt über zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und eine USB-C-Stromverbindung. Für die Netzwerksicherheit sind Standards wie WPA3, TLS 1.2+, AES, SHA-256 und Co. verantwortlich.Mit Hilfe der so genannten TrueMesh-Technologie können Nutzer zusätzliche Eero 6-Repeater in ihr WLAN-Netzwerk einbinden die das Wi-Fi-6-Signal jeweils um bis zu 140 Quadratmeter verstärken sollen. Einzeln werden die Signalverstärker für je 109 Euro angeboten, während ein Bundle , bestehend aus Router und zwei Repeatern, für 299 Euro verkauft wird. Die Datenrate soll je nach Abdeckung bis zu 500 Mbit/s betragen. Das Komplettpaket unterstützt innerhalb des Netzwerks über 75 Geräte und soll bald um ein optionales Eero Secure-Abo erweitert werden. Für monatlich 3,99 Euro greifen dann eine Kindersicherung, Inhaltsfilter und zusätzliche Funktionen zum Schutz vor Malware.