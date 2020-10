FritzBox 7530 AX: AVM stellt neuen WLAN-Router mit Wi-Fi 6 vor

Mit der FritzBox 7530 AX stattet das Berliner IT-Unternehmen AVM einen weiteren WLAN-Router mit dem modernen Wi-Fi 6-Standard aus. Neben der Fritz!Box 6660 Cable ist die 7530 AX das zweite Modell mit dem schnel­leren Wireless-LAN und das erste für den DSL-Anschluss.

Technische Details der AVM Fritz!Box 7530 AX im Überblick

Läuft an allen DSL-Anschlüssen und unterstützt VDSL mit Supervectoring 35b

Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 1.800 MBit/s bei 5 GHz (3x3) und 600 MBit/s bei 2.4 GHz (2x2)

Unterstützt alle WLAN-Vorgängergenerationen

Vier Gigabit-LAN-Ports

Ein USB-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone sowie bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter

DECT-Basis für bis zu 6 Telefone und Smart-Home-Anwendungen

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

Apps wie FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN oder FRITZ!App Smart Home ergänzen den Komfort

Automatische Updates

Handliches Format: Höhe, Breite, Tiefe: 208 x 150 x 37mm

Stromverbrauch: ca. 6 Watt im Standby

5 Jahre Herstellergarantie

Ab November 2020 verfügbar, 169 Euro (UVP)

Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6 soll mit der AVM FritzBox 7530 AX nicht nur höhere Da­ten­ra­ten erzielen, sondern auch bessere Reaktionszeiten ermöglichen und die zeitgleiche Nut­zung vieler Geräte im kabellosen Netzwerk fördern. Als Router für VDSL-Anschlüsse bis zum Supervectoring 35b unterstützt die neue FritzBox Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Intern können Daten hingegen mit bis zu 1800 MBit/s im 5-GHz-Bereich (3x3) und mit bis zu 600 MBit/s im 2,4-GHz-Netz (2x2) via Wi-Fi 6 übertragen werden. Ebenso verfügt die FritzBox 7530 AX über die WLAN-Mesh-Technologie.Die weiteren Eckdaten übernimmt der WLAN-Router vom Basismodell der FritzBox 7530. So verfügt auch die AX-Variante über vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und einen USB-Port. Letzterer wird unter anderem für die Anbindung von Druckern oder zum Aufbau eines NAS-Speichers verwendet. Zudem kann auch das neue Modell als Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone eingesetzt und mit Smart-Home-Anwendungen verknüpft werden. Zur Fernsteuerung des FritzOS stehen passende Apps (Fon, WLAN, Smart Home) bereit. AVM will die neue FritzBox 7530 AX mit Wi-Fi 6 ab November zu einem Preis von 169 Euro anbieten.