Amazon: Neuer Fire TV Stick und Echo Show 10 ab sofort erhältlich

Der Amazon Fire TV Stick (2021) mit neuer Fernbedienung und der Echo Show 10 sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Die kompakte Set-Top-Box und der Smart-Speaker samt Bildschirm scheinen dabei stark nach­ge­fragt zu sein. Es muss mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden.

Amazon Fire TV Stick: Alte Basis, neue Fernbedienung

Amazon Echo Show 10: Optimiert für Videotelefonate

Amazon

Nicht nur Grafikkarten und Spielekonsolen sind - unter anderem pandemiebedingt - derzeit stetig ausverkauft, auch die neu gestarteten Amazon-Geräte zum Streamen und zur Smart-Home-Integration werden dem Versandhändler scheinbar aus den Händen gerissen. Mit dem heutigen Marktstart des 40 Euro teuren Fire TV Stick (2021) samt verbesserter Alexa-Sprachfernbedienung und dem Echo Show 10 (3. Generation) können Kunden die neuen Geräte zwar weiterhin bestellen, müssen auf eine Auslieferung jedoch bis zum 27. April respektive 17. Juni warten.Der "neue" Amazon Fire TV Stick wurde zwar nicht grundlegend überarbeitet, erhält in seinem 2021er-Bundle jetzt allerdings eine aktualisierte Fernbedienung. Sie bietet die gleichen Alexa-Optionen wie ihre Vorgänger, verfügt jedoch über weitere dedizierte Tasten für die Streaming-Dienste Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music. Ebenso kann mit ihr auf Knopfdruck die Senderliste aufgerufen werden, was bislang der Fernbedienung des günstigeren Fire TV Stick Lite vorbehalten war. Der Fire TV Stick 4K wurde bislang nicht aktualisiert, ist jedoch mit der separat für 30 Euro erhältlichen Alexa-Remote kompatibel.Nach langer Wartezeit startet heute zudem der Amazon Echo Show 10 in Deutschland. Der Anfang des Jahres angekündigte Smart-Speaker verwendet ein 10,1 Zoll großes HD-Display, welches durch Kameraverfolgung bei Videotelefonaten oder Gruppengesprächen im 175-Grad-Drehradius stets auf den Nutzer ausgerichtet ist. Zudem kann das System als IP-Kamera zur Videoüberwachung der Wohnung eingesetzt werden. Abseits davon ist er mit seinen Vorgängern der Echo Show-Familie vergleichbar, soll mit seinem integrierte 2.1-Soundsystem jedoch einen besseren Klang bieten. Der Kostenpunkt liegt bei 250 Euro.