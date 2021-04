Apple steckt dreistellige Millionenbeträge in Aufforstung und mehr

Der Computerkonzern Apple will zukünftig nicht nur dafür sorgen, dass durch seine Aktivitäten weniger Schaden am Klima entsteht, sondern auch einen positiven Beitrag leisten. Unter anderem durch Aufforstungs-Projekte soll CO2 gebunden werden.

Wirtschaftlich Tragfähig

Für die Finanzierung solcher Vorhaben hat das Unternehmen jetzt den "Restore Fund" eingerichtet, in den laut Apples Leiterin der Umweltabteilung Lisa Jackson 200 Millionen Dollar eingezahlt werden. Bei der Verteilung der Gelder wird Apple mit Conservation International zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich um eine US-Organisation, die sich weltweit für Erhalt und Stärkung der Biodiveristät einsetzt. Die Verwaltung des Fonds selbst übergab man an die Investmentbank Goldman Sachs.Apple hat sich zum Ziel gesetzt, dass über die Finanzierung pro Jahr mindestens eine Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre gezogen und langfristig in Biomasse gebunden werden, was den Emissionen von fast 200.000 Autos entspricht. Gleichzeitig zeigt der Fonds ein finanziell tragfähiges Modell auf, das dazu beitragen kann, Investitionen in die Wiederherstellung von Wäldern zu erhöhen, hieß es.Damit dies möglich ist, soll der Fond nicht einfach als Einbahnstraße für Spenden verstanden werden. Denn wenn immer nur Geld nachgeschossen werden muss, wäre das alles langfristig wirtschaftlich nicht tragbar, sondern nur "Liebhaberei" wie Jackson ausführte. Daher sollen mit der Zeit auch Renditen erzielt werden. Dies ist bei Investitionen in Ökostrom-Projekte einfacher zu realisieren, doch muss man eben auch Kohlenstoffdioxid-Senken schaffen, um klimaneutral werden zu können.Immerhin gibt es stets einige Arbeitsbereiche, in denen Einsparungen von Emissionen nicht vollständig möglich sind. Diesen muss man dann Negativ-Werte durch die Bindung von bereits ausgestoßenen Klimagasen entgegensetzen. Apple hatte zuvor das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu arbeiten.