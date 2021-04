Pandemie-Profit: Samsungs Finanzprognosen übertreffen Erwartungen

Samsung hat eine äußerst zuversichtliche Prognose für seine neuesten Geschäftszahlen abgegeben. Das Unternehmen soll trotz der extremen Engpässe im Elektronikbereich und dem Ausfall eines US-Chipwerks deutlich mehr Geld verdienen als zuletzt.

Samsung

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Angaben von Samsung berichtet, erwartet der koreanische Elektronikgigant einen um 44 Prozent höheren operativen Gewinn für das erste Quartal 2021. Damit würde man mitten in einer globalen Pandemie und den daraus resultierenden Problemen ein deutliches Wachstum verzeichnen.Gegenüber dem Vorjahr wäre dies eine enorme Steigerung, konnte Samsung im ersten Quartal 2020 noch 6,5 Billionen Won erzielen, sind es in diesem Jahr bereits 9,3 Billionen Won. Der Umsatz des Unternehmens stieg den Prognosen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um immerhin 17 Prozent auf zuletzt 65 Billionen Won. Samsungs Finanzprognosen übertrafen die bisherigen Vorhersagen von externen Experten teilweise deutlich. Die Bekanntgabe der finalen Zahlen wird im weiteren Monatsverlauf erwartet. Samsung profitiert unter anderem von der enormen Nachfrage rund um diverse Produkte aus seiner Fertigung. Neben dem Vertrieb eigener Geräte liefert der koreanische Riese durch seine diversen Unternehmensteile nämlich auch die Komponenten für die Geräte zahlreicher anderer Anbieter.Weil auch deren Produkte neben Samsungs eigenen Endgeräten in Folge der durch die Pandemie stark gestiegenen Nachfrage höchst begehrt sind, ergibt sich für Samsung gleich in beiden Bereichen ein großer Vorteil. Unter anderem kann Samsung sich zumindest theoretisch sozusagen auch selbst bevorzugt behandeln, indem eine spezialisierte Sparte zum Beispiel Chips zuerst für die Mobilgerätesparte des Unternehmens liefert, bevor andere externe Abnehmer bedient werden.Ein wichtiger Faktor hinter Samsungs jüngsten Erfolgen ist der Umstand, dass sich die neuesten Flaggschiff-Smartphones des Herstellers aus der Galaxy S21-Serie deutlich größerer Beliebtheit erfreuen als ihre Vorgänger.