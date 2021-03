Kampf gegen Xiaomi: Oppo Band kommt für 49 Euro nach Deutschland

Mit dem Oppo Band Sport bringt der chinesische Hersteller parallel zu den neuen Find X3-Smartphones seinen ersten Fitness-Tracker auf den Markt. Zu einem Preis von 49 Euro hat er es schwer, sich von der Kon­kurrenz abzuheben. Allen voran vom beliebten Xiaomi Mi Band 5.

Oppo, Xiaomi & Co.: Ein Ei gleicht dem anderen

Oppo

Mittlerweile gehört es zum guten Ton unter Smartphone-Herstellern, abseits ihrer iOS- und Android-Geräte , Kunden mit Smartwatches und Fitness-Trackern an sich zu binden. Vor allem asiatische Unternehmen wie Samsung, Huawei und Xiaomi folgen dem Trend seit Jahren in Deutschland. Auch für Oppo ist die Geräteklasse der Wearables keine neue, schließlich ver­kauft das Tochterunternehmen der chinesischen BKK Electronics Corp, zu der auch Vivo, One­Plus und Realme gehören, sein Band Sport seit beinahe einem Jahr am Heimatmarkt.Die Unterschiede zum Konkurrenten Xiaomi sind marginal. Das Band Sport und das Mi Band 4 sowie Mi Band 5 verfolgen den gleichen Ansatz, sowohl beim Design, als auch bei der Tech­nik. Das für den deutschen Markt portierte Oppo Band Sport setzt auf ein 1,1 Zoll großes, längliches OLED-Display mit einer Auflösung von 294 x 126 Pixeln. Eingefasst von einem klassischen Kunststoffarmband kommt ein wasserdichtes Gehäuse (5 ATM) zum Einsatz, das beim Sport neben dem Laufen und Radfahren auch das Schwimmen überwachen kann. Ins­ge­samt stehen 12 Workouts zur Auswahl.Für die Gesundheitsüberwachung sind zudem ein Herzfrequenz- und Blutsauerstoffsensor (SpO2) mit an Bord, die den Alltag als Schritt­zähler, sportliche Aktivitäten und auf Wunsch auch den Schlaf analysieren können. Dabei soll das Oppo Band eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen ermöglichen. Innerhalb von ein bis zwei Stunden ist zudem der 100-mAh-Akku laut Hersteller wieder aufgeladen. Eine Kom­pa­ti­bi­li­tät wird sowohl für Apple iPhones , als auch für Android-Smartphones gewährleistet. Für den Betrieb wird die HeyTap Health-App benötigt.Der Startschuss für das Oppo Band Sport fällt am 12. April. Dann soll der Fitness-Tracker für 49 Euro vorerst ausschließlich bei Amazon erhältlich sein.