Mi 11 Ultra & Lite und 11i: Xiaomi feiert Smartphone-Mega-Launch

Xiaomi präsentiert heute einiges an neuer Hardware. Im Rampenlicht stehen dabei natürlich die neuen Mitglieder der Mi 11-Familie: das Mi 11 Ultra ist das Kamera-Ass mit Extra-Display, das Mi 11 Lite und Mi 11i suchen sich jeweils mit Eigenheiten eine eigene Nische.

Das Mi 11 Ultra steht ganz in der Tradition des Mi 10 Ultra

Technische Daten zum Mi 11 Ultra Display WQHD+ 6,81 Zoll, 120 Hz, AMOLED, HDR10+ SoC Qualcomm Snapdragon 888 Speicher 12 GB RAM, 256 GB, LPDDR5 + UFS 3.1 Hauptkamera 50 MP Weitwinkel (1/1.2 Sensor), 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv, 5x optisch/120x digital Zoom Frontkamera 20MP Verbindungen Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, USB Typ C, WiFI 6E, IR Blaster, NFC Akku 5000mAh, 67 Watt Schnellladen, 67 Watt Kabellos, 10 Watt Reverse-Charge Besonderheiten In-Display Fingerabdruckscanner, 1,1-Zoll-AMOLED-Display auf der Rückseite Preis und Verfügbarkeit Ab 1199 Euro, Launchdatum steht aus

Das Mi 11i hat ähnliche Power aber flachen Display und anderes Design

Technische Daten zum Mi 11i Display FHD+ 6,67 Zoll, 120 Hz, AMOLED, HDR10+ SoC Qualcomm Snapdragon 888 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB, LPDDR5 + UFS 3.1 Hauptkamera 108 MP (1/1.52 Sensor), 8 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Tele-Makro, 5x optisch/120x digital Zoom Frontkamera 20MP Verbindungen 5G, Bluetooth 5.2, USB Typ C, WiFI 6, IR Blaster, NFC Akku 4520mAh, 33 Watt Schnellladen Besonderheiten Fingerabdruckscanner auf der Seite, Gehäuse nur 7,8 mm Preis und Verfügbarkeit Ab 649 Euro, Launchdatum steht aus

Das Mi 11 Lite/Lite 5G sind bunt und federleicht

Technische Daten zum Mi 11 Lite / 11 Lite 5G Modell Mi 11 Lite Mi 11 Lite 5G Display 6,55 Zoll, 90 Hz, AMOLED, HDR10 SoC Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 780G Speicher 6/64, 6/128 GB Speicher 6/128, 8/256 GB Speicher Hauptkamera 64 MP (1/1.97 Snesor) + 8 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Tele-Makro Frontkamera 20MP Mobilfunk 4G LTE FDD 5G Dual-SIM Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C, NFC Preis und Verfügbarkeit Ab 299 Euro, Launchdatum steht aus Ab 369 Euro, Launchdatum steht aus

Mit dem Mi 10 Ultra hatte Xiaomi ein respektiertes Gerät mit Kamera- und Film-Fokus vorgelegt, das neue Top-Modell Xiaomi Mi 11 Ultra soll genau in diese Fußstapfen treten. Dafür setzt man auf der Rückseite auf ein Triple-Setup mit 1/1.12" 50 MP-Sensor, 48 MP Ultraweitwinkel-Sensor und 48 MP-Sensor mit 120x AI-Zoom und fünffach optischem Zoom.Die eingefangenen Inhalte dürfen dann auf einem 120Hz-AMOLED-Display glänzen, dazu kommt ein Quad-Curved-Design, das das Glas über alle Ränder biegt. Mit Snapdragon 888, 67 Watt Turbo-Charging und 5000 mAh-Akku rundet man das Flaggschiff-Paket ab. Echte Besonderheit: ein 1,1-Zoll-AMOLED-Display auf der Rückseite, das als Benachrichtigungs­fenster und Vorschaubildschirm dient.Wo das Mi 11 und Mi 11 Ultra das Display über die Seiten biegen, bleibt das Mi 11i flach. Und auch sonst macht das Modell mit seinem 7,8 Millimeter dünnen "Premium-Glaskörper" eine andere Figur als die Familienmitglieder, der Fingerabdruckscanner rutscht von unter dem Display auf die Seite des Geräts.Ansonsten versucht Xiaomi das Mi 11i auf ähnlichem Leistungs-Niveau zu halten. Das verbaute FHD+ AMOLED-Display leistet ebenfalls 120 Hz und ist HDR10+ zertifiziert, als Herz schlägt auch hier der Snapdragon 888. Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Cam (108MP, 8MP Ultraweitwinkel, 5 MP Tele-Makro), an der Front knipst man mit 20 MP.Mit dem Mi 11 Lite ist man dann endgültig in der unteren Mittelklasse angekommen und bekommt ein Gerät, das mit den großen Namensvettern nur noch wenig gemein hat, dafür aber mit deutlich niedrigeren Preisen aufwartet. Xiaomi setzt vor allem ein Ausrufezeichen hinter die Tatsache, dass man hier mit rund 160 Gramm und 6,81 Millimeter ein sehr dünnes und leichtes Smartphone in den Händen hält.Das Mi 11 Lite läuft mit dem Snapdragon 732G, das Lite 5G kann mit dem Snapdragon 780G aufwarten, auch beim Speicher gibt es unterschiedliche Konfigurationen. Ansonsten setzten die beiden Modelle aber auf dieselbe Hardware: 6,55 Zoll AMOLED-Display mit 90 Hz, 64 MP + 8 MP + 5 MP Triple-Kamera und 33 Watt Schnellladen.