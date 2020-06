Oppo Band: Günstiger Fitness-Tracker greift Xiaomi Mi Band 4 an

Mit dem neuen Oppo Band heizt der chinesische Hersteller den Kon­kur­renz­kampf am Markt günstiger Fitness-Tracker weiter an. Zu einem Preis von umgerechnet nur 25 Euro versucht man vor allem dem beliebten Xiaomi Mi Band 4 wichtige Marktanteile streitig zu machen.

Solide Ausstattung, günstiger Preis, große Konkurrenz

Fitness-Tracker für unter 30 Euro kaufen

Oppo

Während Xiaomi das Mi Band 4 ab sofort weltweit in einer NFC-Version anbietet und die Vor­stel­lung des lang erwarteten Mi Band 5 nur noch wenige Tage entfernt ist, zeigt sich auch Oppo mit einem neuen Fitness-Tracker . Das so genannte Oppo Band erscheint im Heimatland China in drei Varianten. Ein günstiges Standard-Modell schlägt mit 25 Euro zu Buche, wäh­rend zwei Fashion- und Limited-Editions mit leicht verändertem Gehäuse und größerer Farb­aus­wahl zwischen 30 und 40 Euro verkauft werden. Da Oppo seine Produkte auch in Europa vertreibt, ist ein Deutschland-Start denkbar.Technisch unterscheiden sich die neuen Fitness-Tracker nur geringfügig voneinander. Das gesamte Portfolio setzt auf ein 1,1 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 126 x 294 Pixel. Mit an Bord sind zudem ein Herzfrequenzmesser und ein SpO2-Sensor zur Mes­sung des Sauerstoffgehalts im Blut. Insgesamt wird das Oppo Band 12 Sportmodi nebst klas­si­schem Kalorien- und Schrittzähler anbieten sowie gegen Wasser, Schweiß und Staub resistent sein. Der integrierte 100-mAh-Akku verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, die Verbindung zu Android-Smartphones und Apple iPhones wird per Bluetooth 5.0 hergestellt und ein NFC-Modul kommt nur in der Fashion-Variante zum Einsatz.Es bleibt abzuwarten ob und wie sich das Oppo Band am deutschen Markt platzieren wird. Der Hersteller gehört neben den Marken OnePlus und Vivo zum BKK Electronics-Konzern. So­mit kann nicht ausgeschlossen werden, dass man die hiesige Vermarktung eventuell unter ei­nem bekannteren Brand wie OnePlus starten wird. Neben dem Hauptkonkurrenten Xiaomi wil­dern zudem weitere Unternehmen wie Huawei, Honor und Samsung im mittlerweile gro­ßen Bereich günstiger Fitness-Tracker unter 30 Euro. Schon seit einigen Jahren bilden sie eine solide Alternative zu teuren Wearables und Smartwatches wie der Apple Watch