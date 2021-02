Oppo A73 5G: Günstiges 5G-Smartphone mit ordentlicher Leistung

Die 5G-Netze wachsen stetig und ihre Nutzung ist schon längst keine Sache von Usern mehr, die mit einem Premium-Smartphone unterwegs sind. Mit dem Oppo A73 5G kommt die neue Mobilfunkgeneration auch im Preissegment der unteren Mittelklasse an. Die Kollegen von ValueTech TV haben dieses Gerät, das zu den günstigsten 5G-Systemen am Markt gehört, getestet.Das Android-Smartphone ist mit einem günstigen MediaTek-Prozessor ausgestattet. Dieser kann mit immerhin 8 Gigabyte RAM arbeiten, was für diese Preisklasse schon ordentlich ist und gute Benchmark-Daten bringt. Auch der Akku ist großzügig dimensioniert. Ansonsten bietet das Smartphone eben die Performance, die man bei dem Preis erwarten kann.